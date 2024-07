El "ya sé lo que tengo que hacer" de Kily González en Unión

Unión recibirá este miércoles a Rosario Central, en un partido trascendental para Cristian González, no solo por su pasado canalla. ¿Hay decisión tomada?

"Yo ya sé lo que tengo que hacer", respondió Kily González cuando se le preguntó por su continuidad, lo que fue inevitable hacer, más allá del buen presente de su equipo, por lo estruendosas de sus palabras previas, tras la derrota de Unión en Avellaneda.

Cónclave y, ¿se firmó la Pipa de la Paz?

Una vez que el plantel de Unión llegó a Santa Fe, para concentrar en Casasol y trabajar el lunes por la mañana de cara al partido ante Rosario Central, al lugar llegó el presidente Luis Spahn, quien se reunió no solo con Kily González sino también con su cuerpo técnico.

Allí Cristian González le planteó lo que expresó en las conferencias de prensa, es decir su preocupación por la inacción en el mercado de pases, potenciado todo por las salidas de dos jugadores titulares como Federico Vera, que se fue a Independiente, y Mauro Luna Diale, quien recaló en el Ajmat de Rusia.

Cristian González dejó su opinión en relación a la chance de que Unión sume un secretario técnico.

El presidente, por su parte, le detalló los inconvenientes que tiene el club para levantar la inhibición en FIFA, le prometió la llegada de refuerzos, aunque le bajó el pulgar a la chance de sumar a Franco Fragapane, porque sería dilapidar gran parte del patrimonio del club, y meterse en una operación en moneda extranjera, con todos los dolores de cabeza que estas condiciones se le plantearon en los últimos tiempos.

Qué hará Cristian González tras el partido ante Central

Kily González está totalmente consustanciado con el proyecto deportivo de Unión. Incluso, ve cómo da resultados su apuesta desde lo futbolístico, ya que incluso en la derrota ante Racing en Avellaneda se vio el ADN que le quiere imprimir a su equipo, en una situación que lo tiene muy satisfecho.

Si bien no surgieron informaciones sobre la postura de Kily González tras la reunión con Spahn, el interrogante quedó planteado, sobre todo por lo que dijo ante Racing: "Yo ya sé lo que tengo que hacer".

Hay mucho optimismo en el seno de la CD de que finalmente Spahn pueda resolver la inhibición y luego avanzar con los pedidos de Kily González, más allá que no sería de extrañar que si esto no ocurre en breve pueda dar un portazo. Por lo pronto, hay mucha expectativa no solo por la conferencia de prensa que brinde tras el partido ante Central, sino también en lo que pueda ocurrir luego ante River, el próximo domingo en el 15 de Abril.