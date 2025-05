Elección histórica en Unión: los socios ya eligen entre Spahn o Desvaux al próximo presidente

• LEER MÁS: Orgullo de Unión: Lautaro Vargas y Agustín Chávez, convocados a la Selección Sub 20

¿Cómo votar en Unión?

Desde la institución se recordó que para sufragar será obligatorio presentar el DNI, ya que el carnet de socio no es válido. Además, podrán votar únicamente quienes sean mayores de 19 años, tengan una antigüedad como socio y hayan abonado la cuota del mes de abril antes del 10 de mayo.

Asimismo, se puede constar la mesa y si están habilitados consultando de manera online el padrón, que fue depurado en la previa (acá podés consultar). No se suspende por lluvia, por más que haya pronóstico de tormentas para todo el sábado

¿Cuáles son los proyectos que propone Spahn en Unión?

El actual mandatario, de 64 años, que lleva 16 años en la conducción, cerró su campaña con una conferencia donde reveló sus proyectos a completar en los próximos tres años si es relecto: “Tenemos nuevas deudas y objetivos. No prometemos, hacemos. Estamos defendiendo la gestión, por eso la necesidad de salir hablar buscando el mejor futuro para el club".

"(Leonardo) Madelón se enriquece día a día y nosotros lo ayudamos desde afuera en todo lo que podemos. Con la excelencia de siempre, obtendremos los resultados esperados. Nada es fácil, pero nada nos impedirá ir por estos sueños", aseveró.

Mientras que le dio paso a lo más relevante: "Tenemos un sueño y trabajamos para darle mejores comodidades a los socios. Tenemos la idea de concretar una tribuna en la Pujato Alta. Es un desafío que se encaró en 2023 y gestionamos ante la municipalidad. En 2024 recibimos ya la autorización. Urge la necesidad de consolidar esta estructura. La tribuna, además de dar comodidad y seguridad, nos permitirá dar un salto. Tenemos el presupuesto y solo es cuestión de avanzar en los tiempos. Puede llevar unos meses, pero es una obra que tenemos pensada ejecutarla en 2026”.

“Queríamos anunciar el lanzamiento de esta obra, que no queda exento de irnos en 2028 también con un predio del tamaño que corresponde para todas las categorías y disciplinas. Además, tenemos que poner una cancha de sintético en la cancha auxiliar. Permite una carga horaria mayor con un mantenimiento menor. Es una obra de envergadura por la necesidad de estar dentro de las normas FIFA”, expuso.

¿Cuáles son los proyectos que propone Desvaux en Unión?

Proveniente de Encuentro Unionista, que una lista de unidad, tiene 45 años y, además de ser exjugador, es empresario en la ciudad y además, tiene el curso de entrenador y capacitaciones como director deportivo. Asumió este desafió apuntando a un cambio en la conducción. "Es una responsabilidad enorme, con una mochila que me cargué de presión y quiero ir por más. Me toca decir que voy a gestionar con grandeza y transparencia", apuntó en la previa.

"Es lo máximo que le puede pasar a uno, además de jugar en el club del que es hincha, como en mi caso. Muy contento con la chance. Iba a estar en otro rol, pero un grupo calificado de hinchas me eligieron para este desafío. Lo primero que debo hacer es juntarme con (Leonardo) Madelón. No puedo decir el nombre del director deportivo, pero está entusiasmado. Ya lo tenemos. Tenemos que corregir rápido el rumbo futbolístico y hacer una gestión institucional con gente capacitada. No vamos a entrar y pensar solo en el fútbol, Unión es grande por todas las disciplinas. Yo voy a estar en AFA, pero tenemos un equipo que se ocupará de las disciplinas. Queremos ir por un predio que permita al club crecer no solo a nivel infraestructura, sino también en su proceso formativo”, expuso.

Entre las primeras medidas, se proyecta la incorporación de un director deportivo y un secretario técnico, quienes tendrán a su cargo el scouting de jugadores, el armado de planteles y la articulación con inferiores y cuerpo técnico.

Las dos listas en Unión

Una votación histórica en Unión

Será una elección de alto voltaje político, donde los socios tendrán en sus manos la posibilidad de definir el futuro institucional y deportivo de Unión. Luis Spahn, actual presidente, buscará su continuidad con el objetivo de cerrar su ciclo, mientras que Héctor Desvaux encabeza la alternativa opositora, proponiendo una renovación en la conducción. Con una importante participación esperada y un escenario abierto, Unión se prepara para una jornada democrática que marcará un nuevo capítulo en su historia.