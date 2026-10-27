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Eric Ramírez se ilusiona con ganar más minutos en Unión: "Tengo que aprovechar las oportunidades"

Eric Ramírez marcó el tercer gol en la victoria de Unión. Tras el triunfo, habló de su deseo de ser titular y le dedicó la victoria a los hinchas.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 08:34hs
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Eric Ramírez se ilusiona con ganar más minutos en Unión: Tengo que aprovechar las oportunidades

Eric Ramírez fue uno de los protagonistas del triunfo de Unión por 3-1 frente a Estudiantes en el estadio 15 de Abril. El atacante ingresó desde el banco de suplentes y sentenció el resultado en el cierre del partido, una nueva muestra de su aporte en los minutos que le toca disputar. Después del encuentro, valoró la entrega del equipo, reconoció que quiere tener más continuidad y agradeció el respaldo de la gente.

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Ramírez y su objetivo en Unión: “A mí me gusta jugar”

El delantero destacó el esfuerzo colectivo para revertir un resultado adverso y conseguir tres puntos importantes en la pelea por ingresar entre los ocho mejores del Torneo Clausura. “Me quedo con la entrega del equipo, que se entregó hasta el máximo, y obtuvieron la victoria que nos da alegría y nos ayuda a pelear para poder entrar entre los ocho”, expresó.

Consultado por su rendimiento al ingresar desde el banco y sus tres goles con la camiseta rojiblanca, Ramírez dejó en claro que pretende sumar más minutos. “La verdad es que a mí me gusta jugar. Desde que estoy acá en Unión he jugado un solo partido de titular. He entrado mucho desde el banco. Tengo tres goles, que eso no es poco”, señaló.

En esa línea, explicó cuál es su postura ante las decisiones de Leonardo Madelón y la competencia que existe en el puesto de delantero. “Tenemos dos delanteros buenos que están jugando juntos hace mucho tiempo, se conocen bien. Yo como jugador también quiero jugar y ahí el técnico decide”, afirmó. De todos modos, remarcó que busca aprovechar cada oportunidad: “Trato de ayudar al equipo y, si es con goles, mucho mejor”.

Por último, Ramírez se refirió al vínculo con los hinchas y reconoció que el plantel tenía una cuenta pendiente jugando en el 15 de Abril. “Sabemos que estamos un poco en deuda de local, hemos ganado poco, así que gracias por el apoyo. Hoy la verdad que fue una fiesta y este triunfo es para ellos”, concluyó.

Con el envión de la victoria ante Estudiantes, Unión buscará prolongar la recuperación el próximo domingo frente a Newell's y seguir en carrera por la clasificación a los playoffs.

Unión minutos Eric Ramírez
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