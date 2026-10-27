Unión visita a Newell's con la ilusión renovada: cuándo juega por la fecha 15 del Clausura

Unión enfrentará a la Lepra el domingo 1 de noviembre a las 18.30 en Rosario. El triunfo ante Estudiantes le devolvió confianza y lo mantiene en la pelea por los playoffs.

Unión ya dejó atrás el festejo por la victoria ante Estudiantes y comenzó a enfocarse en su próximo desafío en el Torneo Clausura. El Tatengue visitará a Newell’s el domingo 1 de noviembre, desde las 18.30, en el estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 15 de la Zona A. Con tres puntos fundamentales en el bolsillo, el conjunto rojiblanco buscará prolongar su recuperación para llegar con chances a la definición de la fase regular.

Unión busca dar otro paso hacia los playoffs frente a Newell’s

El 3-1 conseguido en el 15 de Abril significó un impulso importante para el equipo de Leonardo Madelón, que puso fin a una racha de cinco encuentros sin ganar. Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez marcaron los goles de una remontada que permitió recuperar confianza y renovar las expectativas de clasificación.

Con 17 puntos en la Zona A, Unión todavía tiene posibilidades de meterse entre los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final. Por eso, el compromiso en Rosario aparece como una oportunidad clave para sumar fuera de casa y llegar mejor posicionado a la última jornada.

Después de visitar a Newell’s, el Tatengue cerrará la fase regular ante Vélez en el estadio 15 de Abril. Serán dos partidos decisivos para definir sus aspiraciones en el campeonato, con el objetivo de sostener el nivel que mostró en el segundo tiempo frente al Pincha y convertir la recuperación en una clasificación.