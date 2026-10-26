El uno por uno de Unión en el triunfazo ante Estudiantes

Unión volvió al triunfo en casa tras cinco partidos: empezó perdiendo, pero lo dio vuelta ante Estudiantes con goles de Tarragona, Estigarribia y Eric Ramírez.

El uno por uno de Unión en la victoria ante Estudiantes.

Cristian Tarragona fue la gran figura de Unión , con un gol y participación decisiva en los otros dos. Estigarribia también se destacó por su conquista y juego aéreo, mientras que Pintado aportó la asistencia del empate. Luna Diale mejoró el ataque, Isla tuvo un debut sólido y Eric Ramírez selló la victoria con el tercer tanto.

Matías Mansilla (4): Floja respuesta en el gol de Estudiantes más allá de que la pelota se desvió en Ayala. En el segundo tiempo se mostró más seguro, deteniendo sin dar rebote un par de remates de media distancia.

Tobias Rubio (4): Sufrió el partido cuando Estudiantes atacó por su sector pero además no aportó en ataque. En una acción desbordó pero no acertó en el centro, terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

Matías Rocha (4): No brinda seguridad y se lo observa lento a la hora de salir a cortar o retroceder. Tuvo un par de quites pero la realidad es que le está costando, fue reemplazado por una molestia física.

Juan Pablo Ludueña (6): Firme en el juego aéreo y también cuando tuvo que cortar, no se complicó y fue expeditivo como siempre sin arriesgar.

Lucas Ayala (6): Tuvo la mala suerte de que el centro de Meza de desviara en su pierna, pero aún así volvió a jugar otro partido correcto, mostrando aplomo y seriedad cada vez que le tocó intervenir.

Julián Palacios (6): Un gran desgaste por la banda, corrió y metió hasta que estuvo en cancha-. Recuperó la intensidad que había mostrado en el primer semestre.

Mateo Peresutti (5): Venía jugando un partido regular con algunos aciertos y otras acciones en las que había sido superado, si bien no desentonó fue suplantado en el entretiempo.

Joaquín Mosqueira (5): Le costó afirmarse en el primer tiempo cuando Estudiantes manejaba el balón después más replegado mejoró aportando algunas recuperaciones.

Brahian Cuello (6): Al igual que Palacios fue importante para el día y vuelta por el carril no dejó de correr y meter aportando equilibrio por la banda izquierda.

Cristian Tarragona (8): La figura del equipo anotó un gol para empatar el encuentro y participó de los otros dos goles, intenso para jugar y picar aguantando la pelota de espaldas, volvió a su mejor versión.

Marcelo Estigarribia (7): Un gol para poner arriba al equipo pero además fue importante en el juego aéreo ganando mucho por arriba y estando cerca de convertir más de un gol.

Mauro Luna Diale (6): Entró bien, aportó movilidad y buscó siempre jugar por abajo con su remate forzó el rebote de Muslera para el segundo gol del Tate pero además se comprometió con el retroceso colaborando en la marca.

Juan de Dios Pintado (6): Gran centro para el primer gol de Unión fue importante en ataque en esos primeros minutos luego retrocedió y no desentonó en la marca.

Ignacio Isla (6): Le tocó debutar con la camiseta rojiblanca y lo hizo bien. No se equivocó, despejó varios balones que llegaron por arriba y dio sensación de seguridad.

Eric Ramírez: Siempre que ingresa genera algo, rápido y astuto para presionar la salida del equipo rival. En el final fue al piso peleó el balón y definió de punta para anotar el tercer gol.

Ignacio Malcorra: Pocos minutos en cancha, buscó bajarle el ritmo al partido y metió el centro que terminó con el tercer gol de Union.