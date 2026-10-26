Estigarribia y el desahogo de Unión tras el triunfo ante Estudiantes: "Ahora estamos vivos"

Estigarribia habló luego de revertir el resultado ante Estudiantes y remarcó que el triunfo le permitió a Unión recuperar la ilusión de meterse en los playoffs.

Unión consiguió una victoria fundamental por 3-1 frente a Estudiantes en el estadio 15 de Abril y volvió a ponerse en carrera en la pelea por los playoffs. Después del encuentro, Marcelo Estigarribia analizó las claves de la remontada, resaltó la respuesta del equipo en el complemento y reconoció que el resultado era determinante para mantener las aspiraciones de cara al cierre de la fase regular.

Estigarribia y la reacción de Unión: “Cambiar los insultos por aplausos”

El atacante consideró que la eficacia fue determinante para explicar el cambio entre un tiempo y otro. Aunque el equipo se fue al descanso en desventaja, entendió que había generado situaciones suficientes y que el rival no había conseguido imponer una superioridad clara.

“La diferencia estuvo en la eficacia que tuvimos en el segundo tiempo. Para mí, en el primer tiempo habíamos hecho bien las cosas. Justamente, en una jugada desafortunada nos vamos perdiendo, en un contexto que no era favorable”, expresó.

En ese sentido, Estigarribia hizo hincapié en la personalidad que mostró el plantel para revertir el escenario adverso y modificar el clima en las tribunas. “Rescato mucho la actitud, las ganas, los huevos del equipo para salir al segundo tiempo y cambiar los insultos por aplausos”, remarcó.

Además, explicó que Unión mantuvo la búsqueda del arco rival y pudo transformar las oportunidades en goles. Para el delantero, esa contundencia fue la principal diferencia respecto de la primera etapa, en la que el equipo había contado con varias aproximaciones sin poder concretarlas.

Por último, el futbolista reconoció la importancia que tenía el partido para las aspiraciones rojiblancas. “Era la última chance que teníamos para intentar meternos entre los ocho. Ahora estamos vivos, estamos bien, con la tranquilidad para ir el domingo a jugar un buen partido”, sostuvo, en referencia al próximo compromiso ante Newell's.

Con los tres puntos en el bolsillo, el equipo de Leonardo Madelón buscará sostener la recuperación en la próxima fecha y llegar con posibilidades concretas a la definición de la fase regular del Torneo Clausura.