Madelón destacó la reacción de Unión y se ilusiona con los playoffs: "Hay con qué"

Madelón valoró la remontada 3-1 frente a Estudiantes, resaltó el aporte de los cambios y pidió mantener el equilibrio para afrontar el tramo final del Clausura.

Unión consiguió un triunfo revitalizador ante Estudiantes y Leonardo Madelón encontró motivos para ilusionarse con la posibilidad de pelear por un lugar en los playoffs. Tras cortar una racha de cinco partidos sin ganar, el técnico rojiblanco destacó la personalidad del equipo para revertir el resultado, elogió a los futbolistas que ingresaron en el complemento y puso el foco en el próximo desafío frente a Newell's.

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el triunfazo ante Estudiantes

Madelón valoró la reacción y el impacto de los cambios

“Estoy contento, con una satisfacción muy grande porque le ganamos a un rival muy bueno, muy importante, que tiene muy buenos jugadores”, expresó el entrenador después del 3-1 en el 15 de Abril. Además, consideró que el resultado parcial al descanso no reflejaba lo sucedido en el campo, ya que Unión había generado situaciones antes de sufrir el gol de Eric Meza.

El técnico encontró una de las claves de la remontada en las modificaciones que realizó durante el entretiempo. Los ingresos de Juan de Dios Pintado y Mauro Luna Diale le dieron mayor profundidad y movilidad al ataque, mientras que Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia se encargaron de convertir para dar vuelta el marcador. Sobre el cierre, Eric Ramírez sentenció el resultado.

“Hoy el equipo mostró rebeldía, resiliencia, dio vuelta un resultado contra un gran equipo, así que para nosotros eso es recontra positivo”, remarcó Madelón, quien también destacó la capacidad de sus dirigidos para sostener el ritmo, defender y competir ante un rival de jerarquía.

El entrenador explicó que la consigna era ir en busca de los tres puntos, incluso si eso implicaba realizar variantes poco habituales. “Empatar no servía”, sostuvo al recordar la decisión de modificar el equipo en el descanso para cambiar el desarrollo del encuentro.

La ilusión de los playoffs y el desafío que viene

Con la victoria, Unión recuperó confianza y mantiene abierta la posibilidad de meterse entre los ocho mejores de la Zona A. Sin embargo, Madelón pidió mesura y evitó anticipar escenarios: “La ilusión tiene que ser moderada, no hay que prometer nada raro. Ganamos un partido contra un rival muy bueno y hay que prepararse para el que viene”.

El próximo compromiso será ante Newell's, en un duelo que el entrenador anticipó como exigente. “Es bravísimo, ya sabemos que es un rival muy duro y nosotros hoy mostramos que también tenemos recursos”, afirmó, convencido de que el equipo cuenta con herramientas para seguir compitiendo.

Por otra parte, el técnico reconoció que el tramo final del campeonato también exige administrar situaciones contractuales y sostener la armonía del plantel. En ese sentido, destacó el trabajo del cuerpo técnico y la predisposición de los jugadores para atravesar las semanas difíciles.

Consultado sobre la renuncia del vicepresidente Miguel del Sel, Madelón evitó involucrarse en la interna dirigencial y aclaró que su responsabilidad está centrada en lo futbolístico.

Finalmente, dejó un mensaje para sus dirigidos de cara a la definición del torneo: “Hay que vaciarse por el escudo de Unión”. Con esa premisa, el Tatengue buscará prolongar la recuperación y sumar los puntos necesarios para llegar con chances a la última parte del Clausura.