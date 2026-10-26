Unión reaccionó con fútbol y corazón, dio vuelta el partido y desató la fiesta en el 15 de Abril

El Tatengue venció 3-1 a Estudiantes tras arrancar en desventaja, cortó una racha de cinco partidos sin ganar y mantiene viva la ilusión de meterse en los playoffs.

Unión logró una gran victoria por 3-1 ante Estudiantes en el 15 de Abril, luego de comenzar en desventaja por un error de Matías Mansilla. Con goles de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez, el equipo de Leonardo Madelón mostró una gran reacción en el complemento, cortó una racha de cinco partidos sin ganar y renovó sus esperanzas de meterse en los playoffs.

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Unión generó las chances más claras, pero un error de Mansilla lo dejó en desventaja al descanso

Unión jugó un primer tiempo discreto pero la falta de contundencia para aprovechar un par de ocasiones claras y la flojisima respuesta del arquero Matías Mansilla ante un centro de Eric Meza que se desvío en Lucas Ayala hicieron que el Tate se fuera a los vestuarios perdiendo el partido.

El trámite de juego fue parejo con Estudiantes teniendo más el balón pero sin inquietar y con Unión apostando a desequilibrar por las bandas y finalizar con centros.

En el arranque el Tate dispuso de una chance clara cuando a los 2 minutos, Marcelo Estigarribia ganó de cabeza la pelota le quedó a Cristian Tarragona y el delantero remato para sorprender a Fernando Muslera que estaba adelantado, pero el disparo no tuvo la potencia necesaria y el arquero del Pincha tomo la pelota con las dos manos.

Mientras que a los 24 minutos, Joaquín Mosqueira sacó un centro al segundo palo que Estigarribia cabeceó pero la pelota fue rechazada por Muslera. Teniendo menos el balón, Unión se mostraba algo más peligroso que Estudiantes.

Estudiantes sin generar en ataque ganaba el partido por el rebote en Ayala y la fallida acción de Mansilla. Pero a los 40 minutos Eric Meza metió un centro desde la derecha la pelota se desvió en Lucas Ayala y Mansilla una vez más reaccionó tarde y no logro impedir que el balón se metiera al arco por el primer palo.

¡JUSTO UN EX COLÓN EN LA CANCHA DE UNIÓN! Meza sacó el remate, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-0 de Estudiantes contra Unión en el 15 de Abril por la fecha 14 de la Zona A del #TorneoClausura.



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En el final de la primera etapa el Pincha pudo aumentar el marcaron cuando Edwin Cetré primero remato al cuerpo de Mansilla y el arquero atrapó el balon. Y en el último minuto de descuento el delantero colombiano volvió a probar al arco y está vez Mansilla puso las manos firmes para mandar la pelota al tiro de esquina.

Las chances que tuvo nos las aprovechó y cuando Estudiantes aceleró volvió a mostrar las enormes fallas defensivas que lo pusieron abajo en el marcador.

Unión generó las chances más claras, pero un error de Mansilla lo dejó en desventaja al descanso

Para el inicio del segundo tiempo Leonardo Madelón dispuso de dos variantes haciendo ingresar a Juan de Dios Pintado y Mauro Luna Diale en lugar de Tobias Rubio y Mateo PeresuttI. Y los cambios rápidamente tuvieron premio porque a los 5 minutos Juan de Dios Pintado metió un centro perfecto al segundo palo que Cristian Tarragona conectó de derecha para decretar el empate 1 a 1.

Y TAMBIÉN UN GOL DE UN EX GIMNASIA CONTRA ESTUDIANTES: Tarragona marcó el 1-1 de Unión contra el Pincha en el 15 de Abril.



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Pero a los 10 minutos Madelón se vio obligado a meter un tercer cambio haciendo debutar a Ignacio Isla en lugar de Matías Rocha quien salió lesionado. Y a los 11 minutos estuvo cerca el Tate de anotar el segundo, cuando Mauro Luna Diale ingreso al área con pelota dominada y sacó un remate cruzado que se fue cerca del caño derecho.

Con los cambios el equipo encontró mayor movilidad y dinámica de tres cuartos de cancha hacia adelante con las subidas del uruguayo Pintado y lo que intentaba Luna Diale por el centro.

Unión jugaba en campo de Estudiantes y era superior al Pincha y a los 15 minutos un centro de Julián Palacios encontró la cabeza de Estigarribia y el balón se fue al lado del caño derecho. Un minuto más tarde el que lo tuvo fue Tarragona quien dentro del área y de frente al arco no remato bien y la pelota se fue por encima del horizontal. El Tate estaba haciendo méritos como para ponerse arriba en el marcador pero no estaba fino en la definición.

Y consiguió el segundo a los 19 minutos, cuando aguanto y jugó de espaldas Tarragona para que Luna Diale de frente al arco remate al arco el disparo fue tapado por Muslera pero el rebote le quedó a Estigarribia quien de zurda venció al arquero uruguayo para decretar el 2 a 1.

APROVECHÓ EL REBOTE Y REMATÓ DE PRIMERA: Estigarribia convirtió el 2-1 de Unión a Estudiantes para que el Tatengue revierta el resultado en Santa Fe.



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Y pudo ampliar el resultado a los 22 minutos con un cabezazo de Brahian Cuello que se fue al lado del caño derecho. A los 28 minutos y producto de un gran desgaste físico Madelon reemplazo a Estigarribia y el que ingreso en su lugar fue Eric Ramirez.

Cuando se jugaban 40 minutos ingreso Ignacio Malcorra en lugar de Julián Palacios en ese momento del partido el Tate resistía defendiendo muy cerca de su arco y Estudiantes manejaba el balón buscando el empate. Pero el Tate pese a defenderse no sufria y por eso en el final cuando se jugaba el quinto minuto de descuento cerró el partido con el gol de Eric Ramírez. Un centro de Ignacio Malcorra la aguantó Tarragona y Eric Ramírez alcanzó a puntear el balón para vencer a Muslera y decretar el definitivo 3 a 1 que desató la locura en el 15 de Abril.

OTRO GOL DE UN EXJUGADOR DE GIMNASIA CONTRA ESTUDIANTES: la Perla Ramírez luchó por la pelota y anotó el 3-1 de Unión vs. el Pincha en la fecha 14 de la Zona A del #TorneoClausura.



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Un triunfazo de Unión ante el finalista de la Copa Libertadores y con la satisfacción de haber dado vuelta el resultado jugando un gran segundo tiempo en dónde lo pasó por arriba al Pincha

Así las cosas, Unión cortó una racha de cinco partidos sin ganar y lo hizo jugando bien ante un rival calificado. Ahora deberá seguir sumando para ver si tiene alguna chance de meterse en playoffs pero lo más importante es que logró reaccionar y lo hizo con fútbol y corazón para darle una alegría a sus hinchas.

Formaciones de Unión vs Estudiantes y datos del partido

Unión: 21. Matías Mansilla; 27. Tobías Rubio, 4. Matías Rocha, 26. Juan Pablo Ludueña y 18. Lucas Ayala; 20. Julián Palacios, 17. Joaquín Mosqueira, 34. Mateo Peresutti y 22. Brahian Cuello; 19. Marcelo Estigarribia y 25. Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estudiantes: 16. Fernando Muslera; 20. Eric Meza, 14. Leandro González Pírez, 24. Tiago Palacios y 13. Gastón Benedetti; 31. Baltasar Rodríguez, 21. Ezequiel Piovi, 40. Eros Mancuso y 18. Edwuin Cetré; 10. Tomás Palacios y 19. Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Goles: Eric Meza (E); Cristian Tarragona (U); Marcelo Estiagarribia (U) y Eric Ramírez (U).

Cambios: Diale x Peresutti (U); Pintado x Rubio (U); Isla x Rocha (U); Aguirre x Cetré (U); Sagües x Gaich (U); Ramírez x Estigarribia (U); Pérez x Mancuso (E); Castro x Meza (E); Alario x Piovi (E).

Amonestados: Piovi (E); Pírez (E).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Hora de inicio: 19.

Televisa: ESPN.