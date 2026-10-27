Unión volvió al triunfo, escaló en la tabla y mantiene viva la ilusión de los playoffs

Unión derrotó 3-1 a Estudiantesunion, cortó una racha de cinco partidos sin ganar y dio un paso importante para seguir en carrera por la clasificación.

Unión consiguió una victoria fundamental ante Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón se impuso por 3-1 en Santa Fe, revirtió el marcador en el segundo tiempo y recuperó terreno en la Zona A. Con los goles de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez, el Tatengue volvió a sumar de a tres y renovó sus expectativas de meterse entre los ocho mejores.

Cómo quedó Unión en la tabla y qué le espera en la próxima fecha

El triunfo le permitió al conjunto rojiblanco llegar a los 17 puntos y ubicarse en el décimo puesto de la Zona A, por encima de Estudiantes, que quedó undécimo con 14 unidades. Más allá del salto en la clasificación, el resultado significó cortar una seguidilla de cinco encuentros sin victorias y recuperar confianza en un momento decisivo del campeonato.

La remontada tuvo como protagonistas a Tarragona, Estigarribia y Ramírez, quienes marcaron en el complemento después de que el Pincha se adelantara en la primera etapa con un gol en contra de Lucas Ayala. Unión mostró otra cara en el segundo tiempo y consiguió una victoria que necesitaba para continuar con posibilidades de alcanzar los playoffs.

El próximo desafío será frente a Newell's, en Rosario, el domingo 1 de noviembre desde las 18.30. El Tatengue buscará prolongar la recuperación como visitante y sumar otros tres puntos que le permitan acercarse a los puestos de clasificación, cuando la fase regular entra en su tramo decisivo.