Galván: "Fue clave cambiar el sistema en el segundo tiempo"

LEER MÁS: Sebastián Moyano: "Juan Azconzábal nos convenció de su idea"

"Para nosotros es mejor jugar cada tres o cuatro días, es buenísimo, pero hay que estar a la altura, tenemos que estar bien físicamente. Hay muchos jóvenes, pero los chicos que entraron lo hicieron bien y estamos contentos por eso", agregó Jonathan Galván, sobre la particularidad de la gran cantidad de partidos que tuvo Unión entre la Copa Sudamericana y la Copa de la Liga Profesional.

Jonathan Galván.jpg

También Jonathan Galván habló de las particularidades del torneo y dijo: "Es feo decir que no se juega por nada, pero que los chicos estén apareciendo y que el técnico le dé la oportunidad, los chicos están haciendo las cosas muy bien".

LEER MÁS: El entonado Unión ya pone la mente en Atlético Tucumán

Luego, se le preguntó por el partido que Unión animará el próximo viernes ante Atlético Tucumán y afirmó: "Da tranquilidad por lo que venimos haciendo, tenemos mucho por mejorar, el equipo se está formando, será un lindo partido en Tucumán, pero trataremos de proponer lo mismo y tratar de ganar".

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1325594456859549696 #LPFxTNTsports | Jonathan Galván ve con buenos ojos la gran cantidad de partidos seguidos: “Jugar cada 3 ó 4 días está buenísimo, pero hay que estar a la altura.”



Unión Racing pic.twitter.com/dNc89opK7W — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 9, 2020

Por último, cuando se le pregutó a Jonathan Galván por las particularidades de Unión, contó: "Presionar bien arriba, ser intensos, no perder intensidad durante el partido, a veces se puede y otras no, ante Racing no se pudo tanto debido al rival".