El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

Este viernes a las 17, el plantel rojiblanco comenzará la pretemporada en el predio Casa Unión con un par de ausencias importantes

2 de enero 2026 · 09:39hs
El plantel de Unión pone primera en este 2026.

El plantel rojiblanco arrancará la pretemporada este viernes desde las 17 en el predio Casa Unión. Y lo hará con un par de ausencias importantes.

Unión pone primera en este 2026

Las mismas son las del arquero Matías Tagliamonte quien volvió a Racing y del volante Mauricio Martínez quien hace horas compartió un asado junto a compañeros y excompañeros rojiblancos.

Y si bien se dijo que Valentín Fascendini se había despedido del plantel para continuar su carrera en el exterior, la realidad es que no llegó ninguna oferta para ejecutar la cláusula y en consecuencia se presentará a entrenar.

Por su parte, el delantero paraguayo Junior Marabel, pidió un permiso especial para no estar en la vuelta a los trabajos, dado que la dirigencia rojiblanca busca transferir el 60% de la ficha que le pertenece y no volverá a Unión.

LEER MÁS: Unión marca postura: cláusulas en efectivo para retener a Mateo Del Blanco y Valentín Fascendini

Recordando que Ezequiel Cañete finalizó su vínculo, lo mismo que Francisco Gerometta, quien se convirtió en refuerzo de Godoy Cruz. Y el arquero Tomás Durso volvió a Atlético Tucumán.

El plantel entrenará todos los días, hasta el domingo 11, cuando viaje con destino a Uruguay para participar de la Serie Río de la Plata.

En tierras uruguayas, Unión jugará dos amistosos. El primero de ellos el miércoles 14 ante Alianza Lima y sábado 17 frente a Defensor Sporting.

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

