Gómez Andrade: "Tenemos fe que lo vamos a sacar entre todos"

Uno de los defensores más regulares que tuvo Unión en los últimos años fue el colombiano Yeimar Gómez Andrade. Afianzado en la zaga central del equipo, el cafetero visitó los estudios de Sol 91.5 para dialogar en el programa Unión en tu dial.

En el inicio dio pormenores de su llegada a nuestro país, al expresar que "estaba en Colombia y un compañero me dijo si quería venir a Argentina. No lo dudé y me probé en Mitre de Pérez, equipo de la Liga rosarina. Estaba a cargo de un tutor, me fue bien, era chico, también me probé en Newell's, me pasó estar en varios equipos hasta poder encontrar un lugar".

Más adelante, acotó: "Salí con 14 años de Colombia, mi mamá no me dejaba, pero mi papá la convenció. Cuando entrenaba en Boyacá Chicó era difícil porque la mitad del equipo estudiaba y solamente los fines de semana nos juntábamos".

Después de brindar detalles de su arribo al fútbol argentino, Gómez Andrade empezó a hablar de la actualidad del equipo, que contra Central cortó una racha de cuatro caídas al hilo. En este sentido dijo que "hubo lesiones y expulsiones, nunca estuvimos todos juntos, ahora estamos a punto, contento porque tenemos un buen plantel y saldremos adelante. Tranquilamente le podemos dar pelea a cualquiera. Es cuestión de tiempo nomás".

En otro tramo de la charla, enfatizó que “el reconocimiento o admiración tiene que ser para el equipo, sin ellos no estaría acá. Uno siempre quiere ayudar al equipo y siempre tratamos de aportar nuestro grano de arena".

Cuando le preguntaron por la particular acción que le tocó protagonizar, cuando le tiró un caño a Riaño el pasado viernes, el defensor sonrió y no dudó en afirmar que "es mi estilo de jugar, a veces en inferiores me retaban por eso, una vez perdí la pelota y nos hicieron un gol. Por ser colombianos somos muy tiernos nos decían, hasta mis compañeros, pero yo intento combinar y cuando no se puede rechazar. Tuve suerte en esa jugada, a veces me equivoco. Uno me decía que la quise pasar por un costado y tuve suerte".

Antes de su despedida agregó que "duele perder cuatro partidos, siempre hablamos y vamos a salir adelante, ya está y hay que enfrentar lo que viene. Uno intenta sacar lo malo rápido, hay días que las cosas no salen, juega el otro rival, al ver que das un pase y te equivocás lo aprovecha, Arsenal lo hizo, siempre se aprende de los errores, tenemos fe que lo vamos a sacar entre todos".