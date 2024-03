"Hace rato que tenía ganas de volver a Unión"

Lucas Gamba es uno de los jugadores más importantes que tiene el plantel de Unión . Después de varios años volvió a ponerse nuevamente la camiseta rojiblanca y como era de esperar no necesitó de ninguna adaptación. Rápidamente se acopló al equipo, siendo figura ante Racing.

"Hace rato tenía ganas de volver a Unión y no me quería perder esta posibilidad. Es un campeonato que está para cualquiera y ojalá podamos estar ahí nosotros este año. Necesitamos ganar para prendernos en el lote de arriba y vamos por eso. Ojalá que podamos ganar. Sería muy bueno para todo el grupo. No importa qué equipo presente Boca, son muy desequilibrantes y tienen mucho recambio", fueron las primeras apreciaciones del delantero.

Respecto a lo que transmite el Kily indicó: "Si al Kiy le ponés un GPS le marca más que a nosotros (risas). Nos brinda mucha confianza. Tiene una conexión muy especial con los jugadores y a mí me pone muy contento. Sé como es como persona y como profesional y Dios quiera que le vaya muy bien. Tiene una idea muy buena, quiere que salgamos jugando, presión alta y que juguemos y dejemos todo".

En relación a la manera en la que se vive el fútbol y la pasión de los hinchas, expresó: "Santa Fe vive muy especial este año y los hinchas te hacen sentir muy bien de jugar en este club. Tiene una exigencia mayor a otros clubes. Unión no merece pasar otra vez lo del año pasado y hoy la exigencia es pelear más arriba".

Por último habló de Zenón y de la recordada victoria en 2015 en la Bombonera: "Me sorprendió en el puesto que juega Zenón en Boca, pero técnicamente es muy bueno y muy dinámico. Es sorprendente como se adaptó rápido a ese puesto. Ese 4 a 3 fue un partido espectacular en cancha de Boca. Fue un partido especial por lo de Bari (Diego Barisone). Por como se dio todo fue espectacular para todo el club".