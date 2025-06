Holan, tras ser eliminado por Unión: "No tuvimos esa frescura y no hay mucho para explicar"

LEER MÁS: Así sigue el camino de Unión en la Copa Argentina 2025

Los nueve conceptos que dejó Ariel Holan

"Nos tocó iniciar la temporada con un partido importante. Creo que fue un partido parejo, tuvimos la posibilidad de ganarlo y por esas cosas del fútbol terminamos en la definición por penales que es otro partido aparte".

"En el primer tiempo nos costó hilvanar juego y Unión con juego directo y pelotazo a espaldas de nuestros centrales trató de complicarnos. En esa primera mitad ellos llegaron con un tiro libre y nosotros con un cabezazo de Quintana, otro del Laucha Giaccone y un remate de Duarte. Así que no nos sacamos ventaja".

"En el segundo tiempo ellos tuvieron una jugada muy clara que tapó Fatura antes del penal, pero nosotros no estuvimos precisos ni con el peso que teníamos que tener de mitad de cancha para adelante".

"Giaccone en el primer tiempo picó varias veces a los espacios y no lo pudimos encontrar. Y Módica, que no estaba para todo el partido porque venía de mucho tiempo sin jugar y tratamos de hacer ajustes adelante con el ingreso de Cantizano, quien trató de ser agresivo y tuvo buenas gambetas".

"En estos partidos eliminatorios que te tocan luego de una preparación dura en tan poco tiempo, hay que equipos que se adaptan mejor que otros. Nosotros no tuvimos esa frescura y no hay mucho para explicar".

"No es lo mismo iniciar un semestre con un partido por el torneo que con uno como éste, que si tenés una mala tarde te vas a tu casa, que es lo que pasó. Emocionalmente son distintos. En un club como Central siempre hay que pensar en jugar bien y ganar".

La opinión del DT sobre el mercado de pases

"En cuanto a los refuerzos, el mercado de pases hay que hacerlo y va lento. Ya trajimos a Fideo que está en el Mundial de Clubes con Benfica y después veremos el trabajo que están haciendo los dirigentes, así que hay que esperar".

"No encontramos el funcionamiento que buscamos y te da cierta preocupación. No hicimos el partido que esperábamos todos. Todavía quedan muchos días para empezar el torneo y esperamos estar en un nivel más alto. No es fácil jugar este tipo de partidos de entrada".

"Tenemos muchos aspectos que mejorar sobre todo en la dinámica del juego. Intentamos por distintas vías y distintos modos. Solo tuvimos un par de ráfagas de lo que nosotros queremos. Fue un partido apretado y no fuimos eficaces de la mitad de cancha hacia adelante".

