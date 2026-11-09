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La AFA le dio la bienvenida al papa León XIV y destacó su vínculo con el fútbol

La entidad presidida por Claudio Tapia publicó un mensaje especial para recibir al Sumo Pontífice en Argentina, en representación de los clubes, dirigentes y futbolistas.

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Por Ovación

9 de noviembre 2026 · 11:17hs
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La AFA le dio la bienvenida al papa León XIV y destacó su vínculo con el fútbol

La llegada del papa León XIV a la Argentina tuvo un saludo especial desde el mundo del deporte. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió una carta de bienvenida para el Sumo Pontífice, en representación de toda la familia del fútbol nacional, con un mensaje institucional que incluyó a clubes, dirigentes y jugadores.

La entidad que conduce Claudio Tapia destacó la presencia del líder de la Iglesia católica en territorio argentino y le expresó sus buenos deseos durante su estadía, en el marco de su viaje apostólico por la región.

A través de sus canales oficiales, la AFA compartió el siguiente mensaje: “La Asociación del Fútbol Argentino, en representación de su presidente, Sr. Claudio Tapia, y de todo el fútbol nacional, le da la bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, quien desde este domingo 8 de noviembre visita nuestro país en el marco de su viaje apostólico por la región”.

La carta también hizo extensivo el saludo a todos los integrantes de la actividad futbolística: “Desde la Asociación del Fútbol Argentino, junto a sus clubes, dirigentes, futbolistas y todos los integrantes de la familia del fútbol, expresamos nuestro saludo y nuestros deseos de una grata estadía durante estos días en nuestra tierra”.

El mensaje concluyó con una frase que sintetizó el reconocimiento institucional: “¡Bienvenido a la Argentina, Santo Padre!”.

León XIV y su particular relación con el fútbol

Más allá de su función religiosa, Robert Prevost también tiene una faceta vinculada con el deporte. Si bien el tenis aparece entre sus disciplinas favoritas, el fútbol ocupa un lugar dentro de sus intereses personales, especialmente por los años que vivió en Perú, donde desarrolló buena parte de su actividad pastoral.

Durante esa etapa surgieron diferentes versiones sobre sus preferencias futbolísticas. Entre los equipos con los que se lo relacionó aparece Alianza Lima, institución que incluso le dedicó publicaciones en sus redes sociales. También fue vinculado con Juan Aurich, por su cercanía con la región en la que desarrolló su labor religiosa.

Sin embargo, el propio Pontífice nunca confirmó públicamente una identificación con alguno de esos clubes peruanos.

La referencia más concreta sobre sus simpatías futbolísticas apareció durante un viaje a España, en ocasión de una presentación en el estadio Santiago Bernabéu, ante cerca de 70.000 espectadores.

En ese contexto, cuando le consultaron por sus preferencias deportivas, respondió con una frase que rápidamente llamó la atención: “El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”.

La ocurrencia, pronunciada entre risas, dejó en evidencia su simpatía por el conjunto madrileño, aunque también reflejó la diferencia entre sus gustos personales y la representación universal que implica su condición de máxima autoridad de la Iglesia católica.

Así, la bienvenida de la AFA encontró un punto de encuentro entre dos mundos que despiertan enormes pasiones populares: la Iglesia y el fútbol, con un Pontífice que tampoco es ajeno a la pelota.

León AFA fútbol
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