Unión hizo su parte, pero Gimnasia empató en Mendoza y lo dejó afuera de los playoffs

A Unión no se le pudo hacer el milagro de los playoffs, tras el empate de Gimnasia de Mendoza ante Independiente Rivadavia.

Unión hizo lo que tenía que hacer, pero no le alcanzó. El triunfo por 2-0 frente a Vélez, con dos goles de Cristian Tarragona, alimentó hasta último momento la ilusión de meterse en los playoffs del Torneo Clausura. Sin embargo, el equipo de Leonardo Madelón dependía de otros resultados y el último que necesitaba nunca llegó. El milagro no se produjo y el Tatengue terminó quedándose afuera de los octavos de final.

La jornada había comenzado a ofrecer señales alentadoras. San Lorenzo perdió 2-0 frente a Platense en el Nuevo Gasómetro, mientras que Independiente consiguió una victoria agónica por 2-1 ante Deportivo Riestra. Con esos resultados, todas las miradas quedaron puestas en Mendoza, donde Gimnasia recibía a Independiente Rivadavia.

La ecuación era sencilla: Unión necesitaba que el Lobo perdiera para quedarse con el lugar en la siguiente instancia. Pero el equipo de Darío Franco terminó empatando por 1-1, con un gol de Germán Guiffrey a los 44 minutos del primer tiempo para el Lobo, mientras que Luis Díaz lo empardó a los 50' del complemento. De esta manera, no se dio el resultado que el Tate necesitaba (Gimnasia debía perder).

El encuentro tuvo además dos expulsiones: Jose Florentín vio la roja a los 17 minutos de la primera etapa en Independiente Rivadavia, mientras que Luciano Cingolani fue expulsado en el local a los 39 del complemento. Unión se quedó sin el resultado que necesitaba para prolongar su participación en el campeonato.

Un objetivo que quedó lejos de cumplirse para Unión

La eliminación representa un golpe deportivo para Unión, fundamentalmente porque las expectativas que se habían planteado durante el ciclo de Madelón estaban por encima de quedarse afuera en la fase regular. En algún momento, el propio entrenador había mencionado como objetivo la clasificación a una Copa Sudamericana, una meta que suponía, como primer paso, meterse en los playoffs.

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El recorrido reciente del equipo había generado expectativas. Con Madelón, Unión había alcanzado los octavos de final del Clausura 2025, instancia en la que quedó eliminado como local frente a Gimnasia de La Plata, que lo venció 2-1.

En el Apertura 2026, en cambio, consiguió avanzar hasta los cuartos de final. Allí cayó 2-0 ante Belgrano en Alberdi, equipo que posteriormente se consagraría campeón. En aquella campaña también había conseguido una victoria importante en Mendoza: eliminó a Independiente Rivadavia por 2-1, cuando la Lepra había sido el mejor equipo de la fase regular.

Esta vez, Unión ni siquiera logró meterse entre los 16 mejores, un retroceso que deja un sabor amargo y obliga a revisar lo realizado durante el Clausura.

La irregularidad que terminó condenando a Unión

El desenlace también encuentra explicación en el rendimiento que mostró el equipo a lo largo del torneo. Unión llegó a la última fecha con posibilidades matemáticas, pero esas chances estuvieron sostenidas por una campaña demasiado cambiante.

Antes de la pequeña reacción de las últimas jornadas, el Tatengue había acumulado cuatro derrotas consecutivas, una racha que condicionó seriamente sus aspiraciones. Después consiguió dos triunfos en el 15 de Abril, ante Estudiantes y Vélez, y rescató un empate frente a Newell's en Rosario.

Fueron siete puntos sobre nueve posibles que le permitieron llegar con vida hasta el cierre, aunque finalmente no alcanzaron. El triunfo ante Vélez dejó una imagen positiva, pero no pudo borrar las dificultades que el equipo arrastró durante buena parte del campeonato.

Se abre el tiempo de las decisiones

Con la eliminación consumada, Unión comienza a transitar una etapa de definiciones. Para varios futbolistas, el partido ante Vélez pudo haber sido el último con la camiseta rojiblanca, mientras que la continuidad de Leonardo Madelón también quedará bajo análisis.

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El entrenador tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027, pero ese dato no garantiza por sí solo su permanencia. El objetivo deportivo no se cumplió y será necesario evaluar el balance del ciclo, las posibilidades de renovación del plantel y el proyecto futbolístico para la próxima temporada.

La victoria ante Vélez permitió cerrar el Clausura con una alegría en el resultado, pero no modificó el desenlace. Unión ganó cuando ya no dependía exclusivamente de sí mismo y terminó pagando el costo de una campaña irregular. No hubo milagro, no habrá playoffs y ahora el desafío será reconstruir las expectativas para lo que viene.