El poncho que une a Messi y al papa León XIV: la prenda artesanal que volvió a lucir La Sole

La cantante usó nuevamente la prenda artesanal de Catamarca que había llevado en la despedida de Messi. Emoción en la previa de la misa de León XIV.

El poncho celeste y blanco que Soledad Pastorutti lució durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina volvió a ser protagonista. Esta vez, la cantante de Arequito salió a escena con la misma prenda artesanal para cantar este lunes en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, durante la previa de la misa del papa León XIV.

La popular artista interpretó varias canciones para acompañar a la multitud antes de la llegada del Santo Padre. Entre ellas se destacó “Oración del Remanso”, de Jorge Fandermole y "Alma Misionera", a dúo con su hermana Natalia Pastorutti. Sin embargo, todas las miradas se las volvió a llevar su vestuario. Se trata nada más ni nada menos que el poncho viral que usó en el Monumental hace apenas unas semanas.

"La Sole":Por su presentación antes de la misa del Papa León XIV https://t.co/PF24r59klS — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 9, 2026

Detrás del poncho hay una historia familiar que nació en Belén, Catamarca. Es una creación de Rua Chaky, un emprendimiento de tradición artesanal que ya transita su quinta generación de tejedores y que encontró en una pieza inspirada en la bandera argentina uno de sus productos más reconocidos.

La aparición de La Sole junto a Messi había despertado curiosidad por el origen de la prenda. Después de aquella actuación, el futbolista Agustín Giay quedó encantado con el poncho, se acercó a la cantante y se lo pidió a cambio de la campera que llevaba puesta. Finalmente, se quedó con la pieza y se la regaló a su mamá.

En diálogo con Una Tarde Más, el programa de La Capital+, Ramón, uno de los creadores de Rua Chaky, contó cómo nació el diseño, cómo se elabora y qué sintió al verlo en un escenario tan especial.

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Un poncho que nació para el Bicentenario

El origen de la prenda se remonta a 2010. La familia fue convocada para participar de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, a través del programa nacional Emprendedores de Nuestra Tierra.

La propuesta era llevar una colección de ponchos para la celebración y fue entonces cuando apareció la idea de trabajar con los colores de la bandera argentina.

“Este poncho nace hace 16 años”, contó Ramón. “Nos invitan a llevar una colección de ponchos para los festejos del Bicentenario y ahí nos inspiramos en la bandera y salió el poncho del Bicentenario, que inicialmente le llamaron así”.

Desde entonces, aquella creación se convirtió en una de las piezas distintivas de la familia.

Cómo llegó a manos de Soledad Pastorutti

La cantante ya tenía un vínculo con el poncho antes de la despedida de Messi. Según contó Ramón, recibió uno durante la última edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en Catamarca. “La Secretaría de Turismo de la provincia nos encargó para regalarle a todos los artistas de nivel nacional”, explicó.

Así llegó la prenda a manos de La Sole, que años después decidió utilizarla para uno de los momentos más emotivos de la despedida de Messi. Su aparición volvió a poner en circulación una pieza que combina identidad nacional y trabajo artesanal.

Para Ramón, además, la cantante ya se había convertido en una especie de embajadora del producto. “Es un símbolo del poncho”, señaló durante la entrevista.

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Lana de oveja, índigo y piel de cebolla

Detrás de la imagen que se vio en el Monumental y que volvió a aparecer durante la visita papal hay un proceso completamente artesanal. El poncho parte de un vellón de lana de oveja. Luego se trabaja el teñido para conseguir el degradé de azules y celestes y se borda el sol.

El amarillo, además, tiene un origen particular: se consigue utilizando piel de cebolla común, la parte marrón de la cebolla.

Todo el proceso demanda entre 15 y 20 días, según explicó Ramón, con varias horas de trabajo por día. “Es todo artesanal”, destacó.