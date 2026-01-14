Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca empató con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo

En la Bombonera, Boca igualó 0-0 ante Millonarios de Colombia. En el final, Exequiel Zeballos falló un penal

14 de enero 2026 · 21:35hs
Boca empató 0-0 con Millonarios de Colombia, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo. El partido se jugó en la Bombonera y ninguno de los dos pudo romper el cero en este torneo amistoso que no tuvo ganador y cada institución se llevó una copa en homenaje al entrenador fallecido.

Sobre el final del complemento, a los 43 minutos, el arquero uruguayo Guillermo De Amores le atajó un penal al delantero Exequiel Zeballos.

Con este encuentro, el equipo de Claudio Úbeda empezó el 2026 con un empate de caracter amistoso y su próximo partido de preparación será el domingo a las 21 horas en el estadio Único de San Nicolás ante Olimpia de Paraguay.

Embed - EL XENEIZE EMPATÓ ANTE LOS MILLOS EN UN EMOTIVO HOMENAJE A RUSSO | Boca 0-0 Millonarios | RESUMEN

Por su parte, los dirigidos por Hernán Torres cerraron su pretemporada en Uruguay y Argentina y ya planifica lo que será el debut en la Liga Dimayor de Colombia ante Atlético Bucaramanga, el sábado 22.30 horas en el estadio Américo Montanini.

