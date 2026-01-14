Unión dará este miércoles un paso importante en su preparación cuando enfrente a Alianza Lima, en su estreno en la Serie Río de La Plata. El amistoso internacional se jugará desde las 18.15, en el estadio Parque Federico Saroldi y, más allá del rótulo de prueba, aparece cargado de señales futbolísticas y decisiones fuertes por parte de Leonardo Madelón.
El minuto a minuto: entre Unión y Alianza Lima, en su debut en la Serie Río de La Plata
El equipo de Leonardo Madelón pone primera en 2026 frente a Alianza Lima por la Serie Río de La Plata
Por Ovación
14 de enero 2026 · 17:52hs
Probables formaciones de Unión y Alianza Lima
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez y Miguel Trauco; Sergio Peña y Piero Cari; Alan Cantero; Gery Motta y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.
Estadio: Parque Federico Saroldi.
Hora de inicio: 18.15.