Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto: entre Unión y Alianza Lima, en su debut en la Serie Río de La Plata

El equipo de Leonardo Madelón pone primera en 2026 frente a Alianza Lima por la Serie Río de La Plata

Ovación

Por Ovación

14 de enero 2026 · 17:52hs
El minuto a minuto: entre Unión y Alianza Lima, en su debut en la Serie Río de La Plata

@SerieRdeLP

Unión dará este miércoles un paso importante en su preparación cuando enfrente a Alianza Lima, en su estreno en la Serie Río de La Plata. El amistoso internacional se jugará desde las 18.15, en el estadio Parque Federico Saroldi y, más allá del rótulo de prueba, aparece cargado de señales futbolísticas y decisiones fuertes por parte de Leonardo Madelón.

Live Blog Post

Inicio de partido entre Unión y Alianza Lima

El Tatengue se mide ante el equipo de Pablo Guede en el torneo Serie Río de La Plata.

Unión festejo Agustín Colazo

Live Blog Post

1' PT: GOL de Unión

El tanto fue en contra, antes de que Unión entre en contacto con la pelota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sc_espn/status/2011549951516422168?s=46&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

14' PT Llegó Unión

Franco Fragapane condujo el contragolpe Tatengue, enganchó y remató algunos metros por encima del travesaño.

Live Blog Post

15' PT Primera tarjeta amarilla para un jugador de Unión

El delantero, Cristian Tarragona, desacostumbrado a barrer y cortar una jugada en ataque, llegó a destiempo y se llevó el primer cartón amarillo.

Live Blog Post

20' PT Unión en Offside

Unión trató de saltar línea pon un pelotazo al espacio vacío pero Agustín Colazo estaba fuera de juego

Live Blog Post

36' PT Alianza tuvo el empate pero el palo y mansilla dijeron que no

A Unión lo lastimaron por su sector izquierdo con un centro al área que terminó en una volea que impacta primero en el palo, la suerte quedó en los pies de un delantero de Alianza Lima y en una segunda jugada fue el debutante Matías Mansilla el encargado de decir que no.

Valentín Fascendini
Live Blog Post

42' PT Unión tuvo el segundo

Julián Palacio asistió a Cristian Tarragona entrando al área pero el arquero Viscarra resolvió achicando y salvó al equipo peruano

Probables formaciones de Unión y Alianza Lima

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez y Miguel Trauco; Sergio Peña y Piero Cari; Alan Cantero; Gery Motta y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

Estadio: Parque Federico Saroldi.

Hora de inicio: 18.15.

Unión Alianza Lima Serie Río de La Plata
Noticias relacionadas
union, entre la paciencia y la urgencia: como sigue un mercado de pases aun incompleto

Unión, entre la paciencia y la urgencia: cómo sigue un mercado de pases aún incompleto

profini ante su gran desafio: convencer a madelon y afirmarse en union

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

los 11 de alianza lima para jugar ante union por la serie rio de la plata

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

givova prepara la nueva camiseta de union para la temporada 2026

Givova prepara la nueva camiseta de Unión para la temporada 2026

Lo último

Pullaro dijo que en Santa Fe hay 40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia

Pullaro dijo que en Santa Fe hay "40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia"

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Último Momento
Pullaro dijo que en Santa Fe hay 40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia

Pullaro dijo que en Santa Fe hay "40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia"

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Licitan el nuevo sistema de videovigilancia con IA en Santa Fe: 2.000 cámaras, identificación facial y lectura de patentes

Licitan el nuevo sistema de videovigilancia con IA en Santa Fe: 2.000 cámaras, identificación facial y lectura de patentes

Unión gana y le domina el partido a Alianza Lima en su debut en la Serie Río de La Plata

Unión gana y le domina el partido a Alianza Lima en su debut en la Serie Río de La Plata

Ovación
La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política

"Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Vignatti es el mejor presidente de la historia de Colón

"Vignatti es el mejor presidente de la historia de Colón"

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años