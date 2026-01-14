El minuto a minuto: entre Unión y Alianza Lima, en su debut en la Serie Río de La Plata

Unión dará este miércoles un paso importante en su preparación cuando enfrente a Alianza Lima, en su estreno en la Serie Río de La Plata. El amistoso internacional se jugará desde las 18.15, en el estadio Parque Federico Saroldi y, más allá del rótulo de prueba, aparece cargado de señales futbolísticas y decisiones fuertes por parte de Leonardo Madelón.