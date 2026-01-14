Colón avanza por el marcador central Agustín Bravo a pedido de Ezequiel Medrán

Uno Santa Fe | Colón | Colón

14 de enero 2026 · 14:54hs
Colón vuelve a moverse en el mercado y la prioridad inmediata pasa por reforzar la zaga con un central zurdo, un pedido de Ezequiel Medrán. En ese escenario, Agustín Bravo volvió a escena y hoy aparece como la opción por la que el DT más insiste.

Es un nombre conocido para Medrán, ya que lo dirigió durante su etapa en Atlético de Rafaela, vínculo que pesa y explica por qué la negociación se reflotó tras haberse caído hace unas semanas. Ahora, con el plantel casi completo, el entrenador entiende que es el momento de dar ese último paso para equilibrar la defensa.

Colón busca al central zurdo

Bravo pertenece a Rosario Central, aunque actualmente se encuentra a préstamo en Instituto hasta diciembre, un detalle no menor que vuelve compleja la operación. No se trata de una negociación sencilla, ya que habría que destrabar la situación entre tres partes, pero en Colón consideran que es una alternativa posible y esperan avanzar si aparecen las condiciones.

image
Agustín Bravo, la prioridad de Ezequiel Medrán en Colón.

Agustín Bravo, la prioridad de Ezequiel Medrán en Colón.

El zaguero tiene 24 años, nació en Rafaela el 11 de mayo de 2001, mide 1,85 metro y su posición natural es la de segundo central por perfil izquierdo, una característica que hoy escasea en el plantel. En Instituto no es titular indiscutido, pero sí es una pieza valorada dentro de la rotación, lo que habla de su consideración interna.

La necesidad está clara, el nombre también. Colón busca cerrar el rompecabezas defensivo y Medrán ya marcó el camino. La pregunta que sobrevuela el mundo rojinegro es una sola: ¿se dará finalmente lo de Agustín Bravo? El mercado tiene la última palabra.

