"Unión debe seguir creciendo, pero en este libro de pases vamos a estar en jaque"

El DT de Unión Leonardo Madelón se mostró confiado por el grupo que tiene, pero a la vez cauto con lo que puede suceder en el mercado de pases

En la previa al partido que Unión jugó y le ganó a Alianza Lima, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón habló sobre el desafío a futuro, pero también mostró cautela por los movimientos que se darán en el plantel en este mercado de pases.

"Tenemos las mejores expectativas porque debemos ratificar la buena campaña que hicimos el año anterior. Hay que seguir creciendo como equipo, mejorando y ver que pasa con el libro de pases" , aseguró.

Y siguió: "Hay que resolver la situación respecto a los jugadores que se van y los que se quedan. Vamos a estar un poquito más en jaque, pero el grupo está muy bien".

Respecto al trabajo de pretemporada, el DT manifestó: "Las condiciones de pretemporada son estupendas, las instalaciones también, asi que todo está de 10".

Y en el final habló sobre el partido que Unión iba a jugar "Estos partidos vamos a tomarlo como un encuentro oficial porque en una semana debutamos contra Platense. Con mucha seriedad y buscaremos ganar el partido"