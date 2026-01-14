En la previa al partido que Unión jugó y le ganó a Alianza Lima, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón habló sobre el desafío a futuro, pero también mostró cautela por los movimientos que se darán en el plantel en este mercado de pases.
"Unión debe seguir creciendo, pero en este libro de pases vamos a estar en jaque"
El DT de Unión Leonardo Madelón se mostró confiado por el grupo que tiene, pero a la vez cauto con lo que puede suceder en el mercado de pases
Por Ovación
Madelón y la espera en el mercado de pases
"Tenemos las mejores expectativas porque debemos ratificar la buena campaña que hicimos el año anterior. Hay que seguir creciendo como equipo, mejorando y ver que pasa con el libro de pases", aseguró.
Y siguió: "Hay que resolver la situación respecto a los jugadores que se van y los que se quedan. Vamos a estar un poquito más en jaque, pero el grupo está muy bien".
Respecto al trabajo de pretemporada, el DT manifestó: "Las condiciones de pretemporada son estupendas, las instalaciones también, asi que todo está de 10".
Y en el final habló sobre el partido que Unión iba a jugar "Estos partidos vamos a tomarlo como un encuentro oficial porque en una semana debutamos contra Platense. Con mucha seriedad y buscaremos ganar el partido"