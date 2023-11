Kevin Zenón: "Es una gran felicidad, dejo la vida por Unión"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1728551086108123537&partner=&hide_thread=false Kevin Zenon, autor del gol del triunfo de Unión ante Tigre, no pudo hablar de la emoción tras lograr la permanencia #LPFxTNTSports pic.twitter.com/oIKnZsyosX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2023

En cuanto a las sensaciones de la victoria de Unión, Kevin Zenón afirmó: "Es una gran felicidad, justo estaba hablando con el Kily ya que en la semana me la pasé practicando tiros libres, y me dijo que me tenga fe y que confíe en mi pegada, y por suerte pudo entrar".

En cuanto a la importancia de Kily González en el plantel de Unión, Zenón dijo: "Lo tenemos como uno más, es la cabeza de todo esto. Todo esto es gracias a él, le debemos todo a él".

"Ahora quiero festejar, disfrutar, esta es mi casa, me hice hincha, mi familia también se hizo hincha, voy a dejar la vida por este club y veremos qué pasa", respondió cuando le preguntaron sobre su futuro.

Sobre la palabra "resiliencia", que tiene tatuada, Zenón afirmó: "Me lo hice porque no venían momentos muy buenos, esa palabra significa y me identifica mucho, ya que tuve una mala racha, esa palabra me identifica".

En el final, cuando se le preguntó por la cantidad de veces que se lo infiltró, respondió: "30 veces, duele pero cuando hay 30 mil hinchas no duele nunca".