Kily, autocrítico en Unión: "No estuvimos a la altura de lo que representaba este partido"

"En el fútbol argentino jugar con uno menos no es lo mismo y sufrimos el partido . Nos hicieron un gol cuando teníamos controlado un partido malo. La expulsión nos perjudicó y nos desajustamos, perdiendo el partido de manera increíble. No estuvimos a la altura de lo que representaba este partido ", remarcó Kily.

Posteriormente, enfatizó: "Hicimos un esfuerzo muy grande en el partido pasado y pensé que necesitamos frescura. Intentamos ponerle la identidad que nos identifica y no lo mostramos. Pero tampoco es que ahora somos los peores. Se nos hizo muy complicado y perdimos el partido".

Una situación que se repite es la cantidad de tarjetas que recibe Nicolás Paz, que encima luego vio la roja: "Lo de Paz cambió todo y se nos hizo muy difícil. No es que Independiente nos sometió, pero luego lo pagamos. Esto es fútbol y debemos adaptarnos. Era una final y no estuvimos a la altura. No estuvimos como lo estamos acostumbrado. Después del gol empezó el desajuste y quedamos largos. Con la expulsión ni hablar. Lo de Nico Paz son decisiones con muchas pulsaciones. Tenía todo para sacarlo, pero justo recibió la expulsión".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1853979617666941144&partner=&hide_thread=false TREMENDA patada de Nicolás Paz sobre Hidalgo y Echavarría le mostró la segunda tarjeta amarilla al jugador de Unión



Más de Cristian González en la conferencia de Unión

En otro tramo de la charla con los medios, el técnico rojiblanco fue contundente: "En lo táctico quedamos partidos y no tuvimos respaldo. Defendimos muy profundo por momento y no pudimos adaptarnos a lo que hablamos en la previa. El equipo no estuvo como de costumbre. No estuvimos y nos tenemos que hacer cargo. Somos los que somos y ahora no nos queda otra que reponer energías".

"A veces los planes salen y otros no. No tuvimos agresividad y perdimos las divididas. Hay que saber que en esta clase de partidos hay que estar a la altura y demostrar. Tenemos la posibilidad de conservar nuestra forma ante un rival que impone. Así que tendremos que hacer la autocrítica para planificar el partido contra Tucumán y ganar. En este partido no competimos. Hay que seguir creyendo. Es otro golpe que recibimos y seguramente ahora somos los peores, porque es así en el fútbol del presente. Hay que levantarnos lo más rápido posible y ganar", acotó el técnico.

Pero no quedó solo en eso: "Seguro hay muchos equipos peores que Unión, hay que estar tranquilos y poner los pies sobre la tierra. Este equipo sin refuerzos estaba tercero y por eso no hay que confundir. Hicimos un partido malo y me hago responsable. Pero hay que darnos cuenta qué momento estamos pasando. Esto continúa y hay que poner el pecho. Estamos en Copa Sudamericana y seguiremos intentando".

Kily y el objetivo de Unión

"Puede ser que haya una merma física y por eso hice los cambios, pero ahora con el resultado puesto es otro el balance. Ahora hay que recuperar energías, dejar esto en el pasado y seguir adelante. No queda otra. Queremos lucharla. Después de tanto tiempo, pensar que estábamos terceros y hace un tiempo peleando por no descender, es para valorar. Soy el primer responsable por el partido y estoy más caliente de lo que se piensa. Intentaremos mantener la ilusión que generamos. Unión está para luchar y pensar en lo más alto. Me gustan los desafíos y el objetivo es entrar en una copa".