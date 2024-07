Kily González le apuntó a los nuevos desafíos de Unión

Más adelante apuntó que "creo que el gran desafío nuestro es repetir lo que terminamos haciendo, es corregir las cosas que hicimos mal como todo equipo, sabiendo que estamos y terminamos de la mejor manera. Esto no nos puede relajar, por eso hago hincapié en la intensidad, no hay que creer que hicimos muchas cosas. En esta mini pretemporada queremos llegar de la mejor manera al reinicio".

Unión y su participación en el mercado de pases

En cuanto a los traspasos y/o llegada de nuevas caras, Kily dijo que "estamos en un mercado atípico donde casi todos los clubes incorporaron poco, no somos la excepción, estamos buscando un jugador que potencie el plantel. Mi intención es que no se vaya nadie, es lo que realmente quiero. Lo de José Vanetta es una apuesta, viene del ascenso, se sumó, intentaremos que se adapte rápido a Primera División".

Para después, soslayar: "Nos estamos moviendo para sumar gente, hay muy pocas variantes de lo que estamos buscando, no quiero traer por traer, que venga alguno que me genere jerarquía, experiencia, nos pasó que el mercado no nos permitió incorporar lo que queríamos. Me preocupa la fecha del mercado, mis jugadores están bien posicionados, quiero que estén convencidos, di un límite de una posibilidad extraordinaria, sino cerrar el capítulo. La gente está ilusionada y no voy a permitir que desmantelen el equipo. No voy a permitir que vendan cuatro jugadores, a excepción de que haya una oferta extraordinaria".

Lo que viene para sus muchachos

"El domingo estaremos en Funes, el lunes hasta el sábado vamos a intensificar la preparación. Busco o prefiero buscar otras cosas, un partido amistoso te lleva a bajar cargas, en un partido de competencia es otro roce, como nosotros o tengo una idea de entrenar realidad de partido, prefiero entrenar fuerte de lo que necesita el equipo, ahora nos focalizamos mucho en lo físico en la forma en la que intentamos ser protagonistas".

La opinión sobre la Selección Argentina

"Ayer fue un partido más complicado de lo que uno pensaba, es fútbol, enfrentar al campeón del mundo siempre motiva. El gran momento del arquero le dio la posibilidad de jugar una semifinal. Es el hambre de gloria moviliza, te ilusiona, lo que transmite la Selección al verla".

Y posteriormente, recordó qué sintió cuando Messi hizo aquel comentario sobre su debut y los dichos el actual orientador rojiblanco. Al respecto, disparó: "Cuando Messi hizo ese comentario, me llena de orgullo, el mejor de todos tiene que ser el más humilde y lo demostró, lo que hice con él siempre me manejé así. Trato de generar un vínculo para aportar siempre. Se me vino a la cabeza un momento duro, le dije que iba a jugar cientos de partidos y gracias a Dios se convirtió en lo que es actualmente".

En otro tramo de la charla expresó que "tenemos el parate y jugamos dos partidos de visitante, después jugamos con Central y después River. A veces hay cosas que no necesito decirles a los jugadores, a veces uno dice que enfrentar a un rival a priori inferior uno se relaje, se que vamos a estar a la altura, nos vamos a preparar, en el fútbol argentino es difícil contra todos".