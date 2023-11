Por eso las lágrimas lo invadieron ni bien terminado el partido ante Tigre en el 15 de Abril, consumándose la permanencia. "Sí, tenía miedo. Ese cosquilleo en la panza. Hablo mucho con los chicos. Me gusta mucho interactuar y ver cómo están. Nuestro staff se hizo cargo de la situación y ni hablar el capitán, Claudio Corvalán, que es el encargado con Nicolás Orsini, que son los más grandes. Sabíamos que estas experiencias nos harían madurar rápidamente en esta locura del fútbol. Sobre todo a los chicos, que acumulan una mochila con 10 partidos en Primera y que se hacen cargo de etapas anteriores. Más allá de que trabajamos en lo deportivo, tuve que ocuparme de la situación y lo fuerte que es para los chicos. Escucho que dicen que «Kily transmite tranquilidad (risas)». Imagínense. Hubo mucha unión y la necesidad de sacarnos esa angustia sin jugar el partido antes. De mirarnos a la cara y respaldarnos. Estando juntos y peleando. Éramos los últimos y encaramos todo desde el estado de ánimo. Muy difícil", apuntó Kily ya más frío en charla con ESPN.

Asimismo, apuntó: "Para todos es un aprendizaje. No solo para los chicos, sino para nosotros también. Gracias a Dios dejamos a Unión en Primera, porque se lo merecía. Me la pasé agradeciendo, porque todos llegamos a este objetivo".

Cristian González 1.jpg Kily González admitió que tuvo miedo en Unión antes del partido con Tigre.

Respecto a cuándo cayó de la situación, fue sincero: "Cuando llegué a mi casa (risas). Estábamos últimos, sumado que también estaba Colón metido. Lo que transitaron los chicos fue muy duro y por eso me siento orgulloso. Se sumaron un montón de imponderables y eso me preocupaba mucho. Uno está acostumbrado, pero hay que imaginarse la situación en la que se estaba. Para mí era la final del mundo y me siento como un campeón. La reacción de la gente fue de un equipo campeón. Se palpaba todo. Era tanta la presión deportiva, que estaba el miedo del jugador por cómo lo iba a afrontar, entonces había que transmitir confianza. A las 8 de la noche estábamos todos llorando de alegría".

"Yo me vacié. Estoy tranquilo. En nuestro fútbol el descenso es la muerte deportiva y te lo hacen sentir. Pero no es que lo vea así, porque es solo deporte. No es vida o muerte, solo pasión. Nosotros lo sabemos, que fuimos jugadores. Es un camino muy fuerte que se hace desde que llegás a Primera. Uno va agarrando esas cosas para luego ser cabeza de grupo y trasladarlas. Tuve grandes líderes y quise aprovechar esas cosas para afrontar este momentos. Estos chicos se dejaron inculcar. Estoy feliz, porque vivimos momentos muy tristes y ver a los chicos llorando es conmovedor", acotó.

En el final, Kily González sembró dudas respecto a su continuidad: "Hoy estoy pensando desde otro lado muchísimas cosas. Más allá de que Unión es un club humilde y trabajador, hay que replantearse un montón de cosas. No es justo que Unión tenga que pasar por estos momentos y hay que hacerse cargo para cambiar. Me debo una charla con los dirigentes, que quizás sea mañana (por este martes) mismo para plantear un montón de cosas. En base a eso decidiremos lo mejor para el club. Igual insisto, el club está siempre por encima de todo y por suerte logramos el objetivo, pero no es justo que Unión tenga que pasar por esto. Hay que reacomodar un montón de cosas para que Unión aspire a otras cosas. Por qué no crecer. Son golpes, sacudones y avisos. Entonces tenés que estar despierto y tener gente con ganas de crecer como club. Le agarré un cariño enorme a Unión, que tiene gente que te respeta y por eso quiero que le vaya bien. Estamos en una situación ahora de paz y ojalá pueda mejorar Unión por la gente fiel que tiene".