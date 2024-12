Kily González en UNO Santa Fe: "Unión tiene que luchar para salir campeón"

• LEER MÁS: Kily en UNO Santa Fe: "Feliz de estar en Unión, amo la ciudad y no es humo, porque estoy involucrado"

Los condimentos en la ciudad están, ya que el Tate dejó atrás la lucha del descenso y clasificó a la Sudamericana, pero Kily González insiste con lucha el campeonato: "Cuando quizás nadie pensaba, Colón ganó la primera estrella y por qué Unión no puede. Está todo muy parejo. Por qué Unión no está para hacerlo. Obvio que sí. No está escrito que no se puede, hay que luchar y prepararse para este tema".

La confianza de Kily González en Unión

En el ida y vuelta en UNO 106.3, el técnico se mostró más motivado que nunca: "Van a llegar los refuerzos. Estoy eléctrico ya (risas). No es difícil soñar con jugadores. Es complicado que el jugador que está en Buenos Aires quiera venir a Santa Fe, porque tienen todo ahí. Algunos que ya llamamos, a hora las puertas te la abren. Hay muchas cosas por verse, como las locuras que se manejan en el mercado. Pero hay que hacer el esfuerzo cuando se puede. Quiero jugadores que vengan a ponerse la camiseta. Habrá altibajos en los pibes, porque es normal, pero es un proceso. Lo mío es sostener una columna con los de experiencia. La ventaja de este plantel es que todos se quieren quedar, más allá de ofertas extraordinarias, porque yo no le voy a cortar la carrera a nadie. (Franco) Pardo y (Joaquín) Mosqueira son dos de los que pueden venir a buscar y cuando yo llegué ninguno jugaba. Así puedo nombrar más".

Cristian González 34.jpg Kily González dijo que pretende "cinco refuerzos de jerarquía" para Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

"No dejo de lado que necesitamos traer jugadores de jerarquía para potenciar a los chicos. Son cinco y ya le dije al presidente. Que vengan a ponerse la camiseta. Conmigo nadie es titular igual, hay que venir a pelear y estar a la altura. Eso me da la chance de potenciar la competencia interna. Estamos viendo nombres que nos pueden dar una mano. Por eso me voy con el teléfono prendido y quiero estar muy metido en el tema. No puedo dejar que pase lo del mercado anterior. Porque sino sería muy duro", agregó Kily en UNO 106.3.

La sensación de haber estado cerca de algo más en Unión

"Cuando uno comienza una temporada, el objetivo es competir y estar a la altura. Tuvimos el fuerte golpe de la Copa Argentina que todavía me duele. Tuvimos una charla dura con el plantel, porque no se podía competir así. Todos quieren salir campeón, pero generalmente son los mismos quienes están en la pelea. Y Vélez no estuvo tan lejos de nosotros. Con el transitar de la temporada, notás que se pueden alcanzar objetivo. Se nos escapó por poco llegar a la Libertadores y nos dolió, pero como meta siempre me pongo lo más alto", ahondó.

Kily González.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Pero no quedó solo ahí la reflexión: "Tuvimos dos períodos donde perdimos tres partidos seguidos y en Argentina mucha veces con eso te vas y por eso debo agradecerle al presidente, porque me sostuvo. Creyó en la idea y en estos procesos uno va aprendiendo. Hablo con todos y también aprendo. De actitudes que no me favorecen y en eso está intentar mejorar, no solo lo laboral sino también en lo personal".

