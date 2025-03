La advertencia de Unión sobre la venta de entradas para el partido ante Cruzeiro

Se termina la espera y este martes Unión pondrá en marcha su sueño en la Sudamericana recibiendo, desde las 19, a Cruzeiro por la 1ª fecha del grupo E. Se espera un 15 de Abril a todas luces para la cuarta participación internacional, más allá de que el momento deportivo no sea el mejor.

Se esperó mucho esta chance, por lo que se busca un plus para estar a la altura. El camino ya arranca bravo, porque delante estará el rival más exigente y calificado del grupo. No solo por historia, sino por plantel y presente. Esto eleva la vara de exigencia justo cuando las cosas no vienen saliendo del todo bien.

El aviso de Unión por la venta de entradas

Están muy cerca de agotarse las entradas, por lo que está cantada la fiesta de los hinchas en la Avenida López y Planes. Pero sabiendo que todavía quedan algunas, el club aclaró que "no habrá venta por boletería física". Esto es para aquellos que estaban pensando en asistir a la sede. Solo se puede de manera online.

Continúa la venta de plateas y entradas generales socios y no socios para el partido frente a Cruzeiro.



La única forma de adquirir una entrada o una platea es a través de https://t.co/hYn6sIOPw4.

No habrá venta por boletería física.

— Club Atlético Unión (@clubaunion) March 31, 2025

El refrán dice que las rachas están para romperse y Unión tiene la chance de sacarse la mufa y encontrar la confianza que tanto busca en este estreno ante los brasileños en la Sudamericana. Después, el destino indicará.