La autocrítica del DT de Unión: "No es el equipo que queríamos ser"

"Fue una semana complicada desde todos lados, uno tiene que entender que es fútbol y las críticas van a aparecer, fueron fuertes en relación al plantel y en mi caso, no me cambia nada a la hora de seguir creyendo. Era un partido que viví de manera particular, soy el primero que está pasando un momento de mierda y quiero revertirlo, le agarré cariño a Unión", apuntó.

Para después, afirmar: "Algunas críticas comparto y otras no, la mayoría de estos chicos nos llevaron a la Copa Sudamericana, no hay memoria en el fútbol, es el día a día, no te permite quedarte con lo que hiciste, me gusta ante las críticas cuanto más valiente hay que estar".





Cristian González.jpg

Kily consideró que "el día que considere que le estoy haciendo mal a Unión yo me voy, el equipo me demostró que está conmigo que me defiende adentro de la cancha, con altibajos emocionales, tenemos esa ansiedad de hacer un gol y no podemos convertir. Se nos hizo cuesta arriba en el segundo tiempo, sacó el carácter y más allá de que se sufrió pudimos ganar".

En otro tramo de la charla apuntó que "lo primero que pensaba era en Banfield, me enteré de los rivales de la Sudamericana que serán difíciles, ahora hay que focalizarnos en el partido del jueves contra Racing en nuestra cancha".

LEER MÁS: Unión se topará con el ascendente Palestino de Chile en la Sudamericana

Más detalles del partido

"Uno cuando arma un equipo en base a lo que puede plantear el rival con un 4-4-2 definido, tratamos de generar situaciones con laterales-volante, corregir esa línea de cinco cuando te atacan con dos. El partido nos llevó a cambiar de sistema para estar más cortos y generar juego, las decisiones las voy viendo en el día a día, a veces sale bien y a veces sale mal. Trato de poner a los que considero que pueden ganar el partido. A la larga ganó el equipo".

"No es un capricho mío lo de la línea de cinco, en el primer tiempo empujamos, nos hacen un gol defendiendo con cinco, intentamos cambiar para asumir riesgos y sumar gente en el medio y ataque. Uno puede preguntar porqué arrancamos con línea de cuatro, con Argentinos lo hicimos y nos nos fue bien. Hay que ajustar situaciones para defender más alto sin línea de cinco, hay que ver de qué manera los laterales y los stopper pueden defender mejor".

LEER MÁS: Unión venció a Banfield y se ilusiona con pelear la clasificación

El diálogo con el presidente del club

"Con Luis hablamos todos los días, ayer los dirigentes comieron con nosotros, agradezco el respaldo y tengo que asumir yo la responsabilidad de este proceso, soy el encargado que Unión mejore, no es el equipo que queríamos ser, no me gusta para nada. El siempre está con nosotros, me exige, soy empleado del club, el equipo que se armó. Soy el que estoy armando lo deportivo, me hago cargo, este resultado no me tranquiliza pero da más ganas de ajustar detalles. No me da lo mismo que Unión gane, empate o pierda. Ganamos pero hicimos cosas mal, asumo los errores cometidos pero trato de darle la vuelta, el fútbol son resultados, no necesito que me pateen en el piso, hay que mejorar a mi equipo, elegir al que está mejor, hubo cambios que ganaron el partido y acertamos".

Cristian González 2.jpg

Y luego, sacó pecho: "A uno lo llena de orgullo representar al único equipo de Santa Fe que jugará una copa internacional, tiene que ser una alegría para el club y la ciudad, ojalá pueda hacer un mejor papel que con Central donde llegamos a cuartos de final, vamos a luchar por hacer un gran torneo".

Kily también subrayó que "Unión hace un desgaste terrible en los primeros tiempos, pero eso nos hace quedar largos, hay desajustes, a partir de eso buscamos el cambio, nos hace estar más compactos. Cuando llegué al club le había ganado 3-0 a Independiente jugando de contra, veía el plantel que había y cómo estaban seguros. Uno de los detalles que habló, cómo puede ser que cambió de sistema, defendemos más altos, en frío es el desgaste de esos 50 minutos, donde arranca el desorden".

LEER MÁS: Unión debutará en la Sudamericana ante Cruzeiro, un histórico de Brasil

La ilusión de la gente

"La mayoría defendió la categoría y no tenía esa ansiedad de ahora, se generó una ilusión donde hay que asumirlo para sacar lo mejor que uno tiene. Las terminaciones son malas, generamos mucho, o la pelota parada, esto es fútbol, uno quiere que la pelota vaya a la zona donde tiene que ir, son momentos donde el jugador se tiene que soltar y animarse a jugar con murmullo, puteadas. Hay gente joven que ojalá madure para afrontar estas situaciones".

"Bruno (Pittón) se reincorpora al plantel, Angulo está trabajando con nosotros, la victoria nos da confianza, veía las caras después del partido, nos sacamos esa mochila, ahí está en tratar de agarrar esa energía para mejorar como equipo, se ganó pero tenemos que corregir muchas cosas".

"Díaz está un paso más adelante que otros compañeros, ahí está en uno darle confianza, asimilando ese cambio, ni a mí me pasaba que sentía las ganas que se siente en el estadio, se deja ayudar, tuvo la suerte de hacer su primer gol, está ese hambre de hacer las cosas bien".