La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

Esta semana puede haber novedades respecto a la adquisición del predio Casasol. Las charlas entre la dirigencia de Unión y la familia Malvicino están encaminadas

La dirgencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol.

La dirigencia de Unión que encabeza Luis Spahn continúa negociando para terminar de llegar a un acuerdo y adquirir el predio Casasol que pertenece a la familia Malvicino.

El club rojiblanco venía alquilando desde hace años dicho predio, pero el contrato de alquiler expiró y hace dos semanas la información daba cuenta de que las partes no habían llegado a un acuerdo y que las negociaciones estaban frenadas.

Sin embargo, esa versión fue desmentida y ahora se menciona que en esta semana podría haber novedades y que está todo encaminado para que Unión adquiera el predio Casasol.

En principio, Unión ofrece un monto de dinero inicial importante y luego completar el pago restante con algunos plazos más accesibles.

Recordando que el predio cuenta con tres campos de entrenamiento en óptimas condiciones. Pero además cuenta con un gimnasio y alojamiento para el plantel profesional.