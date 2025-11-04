La buena noticia que recibió el DT de Unión Leonardo Madelón

En la vuelta a los entrenamientos, el entrenador de Unión Leonardo Madelón recibió una muy buena noticia pensando en el choque ante Barracas

El técnico de Unión Leonardo Madelón podría contar con los jugadores que terminaron con molestias el partido ante Newell's.

El partido que Unión le ganó a Newell's había dejado como saldo negativo las salidas de Cristian Tarragona y Lautaro Vargas por distintas molestias físicas . En tanto que Marcelo Estigarribia también había terminado con signos de dolor.

La realidad es que en la vuelta a los entrenamientos que se llevó a cabo este lunes, el DT rojiblanco Leonardo Madelón recibió la buena noticia de que los tres futbolistas estarían a disposición para el partido ante Barracas Central.

En el caso de Vargas el jugador está bien luego de un traumatismo por el que debió pedir el cambio. En tanto que Tarragona había sufrido un fuerte golpe, por el cual se hizo un estudio que no arrojó ninguna lesión.

LEER MÁS: Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Mientras que lo de Estigarribia fue un golpe en la rodilla cuando un defensor se le cayó encima. La misma rodilla que lo tiene a maltraer por una sinovitis. No obstante, el delantero estaría a disposición del cuerpo técnico.

Así las cosas y de no mediar ningún imprevisto, es muy factible que para jugar el sábado ante Barracas Central, Madelón ratifique la misma formación que viene de ganarle a Newell's.