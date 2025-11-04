Uno Santa Fe | Unión | Unión

La buena noticia que recibió el DT de Unión Leonardo Madelón

En la vuelta a los entrenamientos, el entrenador de Unión Leonardo Madelón recibió una muy buena noticia pensando en el choque ante Barracas

4 de noviembre 2025
El técnico de Unión Leonardo Madelón podría contar con los jugadores que terminaron con molestias el partido ante Newells.

El técnico de Unión Leonardo Madelón podría contar con los jugadores que terminaron con molestias el partido ante Newell's.

El partido que Unión le ganó a Newell's había dejado como saldo negativo las salidas de Cristian Tarragona y Lautaro Vargas por distintas molestias físicas. En tanto que Marcelo Estigarribia también había terminado con signos de dolor.

Madelón y la buena noticia que recibió

La realidad es que en la vuelta a los entrenamientos que se llevó a cabo este lunes, el DT rojiblanco Leonardo Madelón recibió la buena noticia de que los tres futbolistas estarían a disposición para el partido ante Barracas Central.

En el caso de Vargas el jugador está bien luego de un traumatismo por el que debió pedir el cambio. En tanto que Tarragona había sufrido un fuerte golpe, por el cual se hizo un estudio que no arrojó ninguna lesión.

Mientras que lo de Estigarribia fue un golpe en la rodilla cuando un defensor se le cayó encima. La misma rodilla que lo tiene a maltraer por una sinovitis. No obstante, el delantero estaría a disposición del cuerpo técnico.

Así las cosas y de no mediar ningún imprevisto, es muy factible que para jugar el sábado ante Barracas Central, Madelón ratifique la misma formación que viene de ganarle a Newell's.

