Unión, cada vez más cerca de los playoffs: así se perfilan los cruces a dos fechas del final

Unión está a un paso de clasificarse a los playoffs y ante Barracas Central podría asegurarse el objetivo y terminar entre los primeros cuatro. Los cruces hoy.

4 de noviembre 2025 · 13:48hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

A dos jornadas del cierre de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el panorama empieza a tomar forma y Unión se encamina a asegurar su lugar entre los ocho mejores del certamen. El equipo santafesino, de muy buena campaña bajo la conducción de Leonardo Madelón, aparece segundo en la Zona A y depende de sí mismo para avanzar a los playoffs.

En una definición apasionante, solo cuatro equipos tienen su boleto asegurado: Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús y Vélez, todos pertenecientes a la Zona B. En tanto, en el grupo del Tatengue, la lucha por la clasificación sigue abierta, pero con una leve ventaja para Boca, Unión y Central Córdoba, que podrían sellar su pase en la próxima jornada.

Unión, con la ilusión intacta

El triunfo ante Barracas Central podría significar mucho más que tres puntos: lo dejaría matemáticamente clasificado y con serias posibilidades de finalizar entre los cuatro primeros, lo que le permitiría abrir los playoffs en el 15 de Abril.

El equipo rojiblanco fue uno de los grandes animadores del Clausura. Supo reinventarse tras algunas caídas y se mantuvo siempre competitivo, mostrando solidez en defensa y efectividad en momentos clave. De hecho, si el torneo terminara hoy, Unión se mediría con San Martín de San Juan, segundo en la Zona B, en un cruce que promete paridad.

Así están los clasificados y los posibles cruces

Hasta el momento, los cruces hipotéticos de playoffs quedarían así:

  • Boca (Zona A) Talleres (Zona B)

  • Unión (Zona A) San Martín (SJ) (Zona B)

  • Central Córdoba (Zona A) River (Zona B)

  • Barracas Central (Zona A) San Lorenzo (Zona B)

  • Rosario Central (Zona B) Tigre (Zona A)

  • Deportivo Riestra (Zona B) Belgrano (Zona A)

  • Lanús (Zona B) Banfield (Zona A)

  • Vélez (Zona B) Estudiantes (Zona A)

Un cierre con mucha tensión

La definición en la Zona A es tan apasionante como ajustada: siete equipos separados por apenas tres puntos buscan los últimos boletos. Unión, con 23 unidades, se mantiene expectante y con el destino en sus manos.

Con la confianza en alza y la gente empujando, el Tatengue quiere sellar cuanto antes su clasificación y soñar con una nueva fase decisiva. El 15 de Abril se prepara para otra jornada clave: la ilusión sigue viva en Santa Fe.

