Deportivo Riestra venció a Instituto y es el primer clasificado a los playoffs

Deportivo Riestra venció como local a Instituto por 1-0 prolongando su invicto en el estadio Guillermo Laza a 27 partidos sin perder

20 de octubre 2025 · 21:54hs
Deportivo Riestra se impuso por 1 a 0 a Instituto al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Guillermo Laza, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025. El único gol del partido fue convertido por el delantero Jonathan Herrera, a los tres minutos de la segunda etapa.

Con el triunfo, el equipo del Bajo Flores se mantiene en la primera posición de la zona B, con 27 unidades, mientras que Instituto cayó al décimo lugar, con 15 puntos.

En la próxima fecha, el “Malevo” deberá visitar a San Lorenzo, mientras que el conjunto dirigido por Daniel Oldrá será local de Rosario Central. Ambos partidos son con día y horario a confirmar.

La primera llegada del partido fue de la “Gloria”, a los 23 minutos del primer tiempo, con un pase largo desde el fondo que le quedó al delantero Alex Luna, quien remató cruzado y ancho después de una buena jugada individual.

El extremo mencionado volvió a desequilibrar 10 minutos más tarde, avanzando por izquierda y rematando con potencia, aunque su tiro fue a las manos del arquero Ignacio Arce.

A los 33 minutos, el atacante Antony Alonso sacó un remate bajo desde afuera del área, que se metía por el poste izquierdo del arquero Manuel Roffo, que pudo desviar al córner.

El único gol de la noche llegó a los tres minutos del complemento, con un desborde y centro atrás por izquierda del delantero Alexander Díaz, para que Jonathan Herrera aparezca por el primer palo y empuje al gol.

Riestra se perdió el segundo a los 33 minutos, cuando el delantero Nicolás Benegas habilitó al atacante Antony Alonso, quien tardó en controlar, esquivó al arquero rival y definió, aunque el mediocampista Jhon Córdoba cubrió el arco y desvió cerca de la línea.

La última llegada fue para la visita, a los cuatro minutos de descuento, con un control y remate lejano del mediocampista Stefano Moreyra, que se fue desviado por el poste derecho del arquero Ignacio Arce.

