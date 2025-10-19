Unión está más obligado que nunca a ganarle a Defensa y Justicia

Los resultados que se dieron el viernes y el sábado, obligan a Unión a ganarle a Defensa y Justicia para seguir en zona de playoffs

Unión debe ganarle a Defensa y Justicia para seguir en zona de playoffs.

Hace un par de fechas y antes de jugar con Aldosivi, Unión era el único líder de la Zona A con 17 puntos, dos partidos después, en los que cayó ante el Tiburón y Central Córdoba, el Tate pasó a estar 8° con la misma cantidad de puntos.

Las victorias de Racing ante Aldosivi, de Argentinos contra Newell's y de Belgrano ante Boca, hicieron que Unión retrocediera en la Zona A, quedando ahora como el último clasificado a los playoffs.

Por lo cual, el elenco que dirige Leonardo Madelón está más urgido que nunca para volver al triunfo, luego de dos empates y dos derrotas al hilo.

Un mal resultado ante el Halcón de Varela haría que Unión saliera de la zona de playoffs, lo que significaría un golpe muy duro, ya que durante toda la competencia se mantuvo en puestos de clasificación a los octavos de final.

De allí la obligación que tiene el martes de sumar un triunfo para ganar en tranquilidad y además consolidar su posición en la tabla general, lejos de la zona de descenso.