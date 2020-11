La picardía que prepara Emelec para complicar a Unión

En primera instancia, hay que resaltar que en Guayaquil no hay altura, pero si mucho calor. Esto le consta al DT Juan Azconzábal, que en su época de jugador vistió los colores del Eléctrico. El pronóstico no vaticina lluvia, pero si altas temperaturas a la hora del cotejo (17.15 de Ecuador), que estarán entre los 29 y 31 grados. Un tema a no pasar por alto, ya que demanda de un desgaste mayor, sobre todo si hay que salir a buscar el triunfo.

Estadio Emelec.jpg Emelec dejará un césped largo en el estadio George Capwell para desgastar un poco más a Unión en el partido por la Copa Sudamericana

Atendiendo a todo esto, Emelec también apelaría a dejar un césped largo en el campo de juego para "comer piernas" y que Unión doble la intensidad. Una maña que toman varios equipos, incluso en Argentina, cuando quieren sacar provecho de jugar como local, en este caso sin público en las tribunas por la pandemia del coronavirus.

Es algo recurrente y dicho equipo está bien adaptado. Habrá que ver nomás si antes del partido el césped es regado, complicando un poquito más la cosa. De todas maneras, Unión está al tanto de todo lo que puede presentarse y por eso Vasco ya tiene en mente el plan para salir a romper el molde.

En este sentido, Emelec sigue sin resaltar a nivel local, por lo que una victoria no es imposible. Será cuestión de estar concentrado y tratar de pegar primero, porque si es al revés, sí la cosa puede hacerse muy cuesta arriba. Quedará a criterio del DT ver quiénes son los protagonistas más indicados para ir en busca de la clasificación a la tercera ronda de la Copa Sudamericana.