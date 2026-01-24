La Reserva de Unión sumó rodaje en un amistoso de preparación

La Reserva de Unión disputó un amistoso en dos tiempos de 40 minutos, con un empate sin goles y una derrota mínima, que dejó conclusiones para el cuerpo técnico.

La Reserva de Unión continúa su puesta a punto y este sábado sumó minutos de competencia en un amistoso dividido en dos tiempos de 40 minutos. La jornada dejó un empate 0-0 en el primer tramo y una derrota 1-0 en el segundo, con múltiples variantes evaluadas.

El equipo rojiblanco afrontó un ensayo formal que permitió observar rendimientos individuales y colectivos. El once inicial estuvo conformado por Mateo Raschia ; Francisco Barinas , Ignacio Isla , Tomás Fagioli y Lucas Ayala ; Ignacio Pedano , Mateo Peresutti , Lucas Cacciabue y Benjamín Pérez ; Valentín Cerrudo y Ricardo Solbes . El primer bloque terminó sin goles, con un desarrollo parejo y ordenado, mientras que en el segundo tramo el marcador se inclinó por la mínima diferencia.

Durante el partido ingresaron Juan Ignacio Kuverling, David Fernández, Santiago Zenclussen, Santino Vera, Facundo Iacono, Juan Ignacio Peralta, Tomás Romero, Alan Sosa y Leo De Olivera. La rotación permitió al cuerpo técnico ampliar el abanico de opciones y seguir evaluando futbolistas de cara a la competencia oficial, en una etapa clave de preparación.

Ajustes y evaluaciones pensando en el futuro

Más allá del resultado, el amistoso dejó conclusiones positivas en cuanto a ritmo y funcionamiento, aunque también aspectos por corregir. Con Lanús en el horizonte para el primer equipo, Leonardo Madelón buscará ajustar detalles y elevar el nivel general, consciente de que el margen es corto y la exigencia del torneo es alta.