La Reserva de Unión disputó un amistoso en dos tiempos de 40 minutos, con un empate sin goles y una derrota mínima, que dejó conclusiones para el cuerpo técnico.

24 de enero 2026 · 14:06hs
La Reserva de Unión sumó rodaje en un amistoso de preparación

La Reserva de Unión continúa su puesta a punto y este sábado sumó minutos de competencia en un amistoso dividido en dos tiempos de 40 minutos. La jornada dejó un empate 0-0 en el primer tramo y una derrota 1-0 en el segundo, con múltiples variantes evaluadas.

Unión Reserva sumó minutos y pruebas futbolísticas

El equipo rojiblanco afrontó un ensayo formal que permitió observar rendimientos individuales y colectivos. El once inicial estuvo conformado por Mateo Raschia; Francisco Barinas, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Ignacio Pedano, Mateo Peresutti, Lucas Cacciabue y Benjamín Pérez; Valentín Cerrudo y Ricardo Solbes. El primer bloque terminó sin goles, con un desarrollo parejo y ordenado, mientras que en el segundo tramo el marcador se inclinó por la mínima diferencia.

LEER MÁS: Lucas Meuli analizaría salir de Unión en busca de continuidad al ser tercer arquero

Durante el partido ingresaron Juan Ignacio Kuverling, David Fernández, Santiago Zenclussen, Santino Vera, Facundo Iacono, Juan Ignacio Peralta, Tomás Romero, Alan Sosa y Leo De Olivera. La rotación permitió al cuerpo técnico ampliar el abanico de opciones y seguir evaluando futbolistas de cara a la competencia oficial, en una etapa clave de preparación.

Ajustes y evaluaciones pensando en el futuro

Más allá del resultado, el amistoso dejó conclusiones positivas en cuanto a ritmo y funcionamiento, aunque también aspectos por corregir. Con Lanús en el horizonte para el primer equipo, Leonardo Madelón buscará ajustar detalles y elevar el nivel general, consciente de que el margen es corto y la exigencia del torneo es alta.

Unión Reserva
Caso Loan: el fiscal anticipó un juicio récord y afirmó que el niño fue sustraído

Matías Budiño: "Tenemos que ser protagonistas del torneo"

Rosario Central debuta ante Belgrano en Arroyito por el Apertura

Caso Loan: el fiscal anticipó un juicio récord y afirmó que el niño fue sustraído

Matías Budiño: "Tenemos que ser protagonistas del torneo"

Rosario Central debuta ante Belgrano en Arroyito por el Apertura

Gimnasia recibe a Racing en el arranque del Apertura 2026

Cursos gratis y 100% online para hacer en verano: la provincia lanzó más de 150 capacitaciones laborales

Semana clave para Mateo Del Blanco ¿Su futuro es en Unión?

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"