Lucas Meuli analizaría salir de Unión en busca de continuidad al ser tercer arquero

A sus 24 años, el arquero Lucas Meuli evaluaría la posibilidad de emigrar al ser considerado tercero entre las prioridades de Leonardo Madelón en Unión

El futuro de Lucas Meuli en Unión vuelve a presentar interrogantes. A sus 24 años, el arquero estaría evaluando la posibilidad de emigrar para encontrar el rodaje que hoy no aparece en el horizonte inmediato, en un contexto que lo ubica, por el momento, como tercera opción.

En la consideración actual, Federico Gomes Gerth estaría sacando ventaja en la pulseada, lo que reduce las chances de Meuli de sumar minutos. El títular, claro está, es Matías Mansilla. Una situación que contrasta con lo ocurrido tiempo atrás, cuando el arquero tuvo la posibilidad de salir rumbo a Arabia Saudita, pero optó por quedarse ante la falta de alternativas en el puesto y la expectativa de poder pelear por un lugar.

image Federico Gomes Gerth marcha para ser el segundo arquero en Unión.

¿Meuli, tapado en Unión?

Sin embargo, el escenario cambió, ya que la realidad lo vuelve a encontrar en una posición incómoda en la consideración de Leonardo Madelón. En reserva, además, Lucas Chaves y Mateo Raschia son quienes hoy ocupan ese espacio, cerrando aún más el margen para sumar competencia.

Otro factor que pesa es que Meuli todavía no debutó en Primera División, un dato no menor teniendo en cuenta su edad y la necesidad de comenzar a construir recorrido profesional con minutos oficiales.

Por estas horas, su representación ya maneja distintas alternativas para una posible salida, mientras se aguarda cómo evolucionan las negociaciones en este tramo final del mercado. Con el libro de pases extendido por una semana más, las próximas jornadas serán claves para definir si el arquero continúa en Unión o busca un nuevo destino que le permita crecer desde el arco.