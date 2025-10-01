Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón define a los 11 de Unión que defenderán la punta ante Aldosivi

Leonardo Madelón definirá este jueves la formación titular de Unión que este viernes, desde las 21.15, recibirá a Aldosivi, en el 15 de Abril.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2025 · 08:33hs
Madelón define a los 11 de Unión que defenderán la punta ante Aldosivi

Prensa Unión

En la recta final hacia el partido del próximo viernes a las 21.10 en el estadio 15 de Abril, el entrenador de Unión, Leonardo Madelón, terminará de delinear este miércoles en la práctica de fútbol la formación titular que enfrentará a Aldosivi, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Unión mira a todos desde arriba en la Zona A

El Tatengue llega al compromiso como líder en soledad, pero con una cuenta pendiente: lleva tres empates consecutivos en su estadio (ante Tigre, Huracán e Independiente Rivadavia).

LEER MÁS: Andrés Merlos será el juez para Unión-Aldosivi: los antecedentes

La racha genera expectativa sobre si Madelón mantendrá el esquema que utilizó en los últimos encuentros o si apostará a introducir alguna variante táctica para darle un salto de frescura al equipo.

Los movimientos que podría probar Madelón en Unión

En principio, no hay jugadores suspendidos ni lesionados, lo que le da al DT un margen mayor para decidir. Una de las incógnitas pasa por la mitad de la cancha, donde podrían ingresar Augusto Solari o Nicolás Palavecino en lugar de Julián Palacios o Franco Fragapane. Otra posibilidad es que Palavecino reemplace a Marcelo Estigarribia, que no se encuentra al cien por ciento desde lo físico.

Tampoco se descarta una variante ofensiva más audaz: el ingreso de Lucas Gamba para acompañar a Cristian Tarragona. El mendocino, con su capacidad para moverse por las bandas y asistir al centrodelantero, aparece como alternativa frente a la dupla de referentes de área que forman Estigarribia y Tarragona.

LEER MÁS: Por qué octubre es clave para el futuro de Dómina en Unión

Por lo pronto, los once que Madelón que parten con ventaja son: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

La definición final quedará en manos del técnico tatengue en el entrenamiento de esta mañana en el 15 de Abril, donde buscará resolver la última gran incógnita antes de un partido clave para seguir mirando a todos desde arriba.

Unión Madelón Aldosivi
Noticias relacionadas
gaston gonzalez sufrio nuevamente la rotura del ligamento cruzado y sera operado

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

union, lider en soledad tras la fecha 10 de la zona a del clausura

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Estudiantes no pudo ganarle a Newells y Unión continúa siendo el único puntero de la Zona A.

Estudiantes empató con Newell's y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

andres merlos sera el juez para union-aldosivi: los antecedentes

Andrés Merlos será el juez para Unión-Aldosivi: los antecedentes

Lo último

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Último Momento
Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump detener la asistencia financiera a Argentina

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump "detener" la asistencia financiera a Argentina

Patricia Bullrich, sobre Espert: No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco

Patricia Bullrich, sobre Espert: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco"

Ovación
Miguel Del Sel: La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Policiales
Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras