Madelón define a los 11 de Unión que defenderán la punta ante Aldosivi

Leonardo Madelón definirá este jueves la formación titular de Unión que este viernes, desde las 21.15, recibirá a Aldosivi, en el 15 de Abril.

En la recta final hacia el partido del próximo viernes a las 21.10 en el estadio 15 de Abril, el entrenador de Unión , Leonardo Madelón, terminará de delinear este miércoles en la práctica de fútbol la formación titular que enfrentará a Aldosivi, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Tatengue llega al compromiso como líder en soledad , pero con una cuenta pendiente: lleva tres empates consecutivos en su estadio (ante Tigre, Huracán e Independiente Rivadavia).

LEER MÁS: Andrés Merlos será el juez para Unión-Aldosivi: los antecedentes

La racha genera expectativa sobre si Madelón mantendrá el esquema que utilizó en los últimos encuentros o si apostará a introducir alguna variante táctica para darle un salto de frescura al equipo.

Los movimientos que podría probar Madelón en Unión

En principio, no hay jugadores suspendidos ni lesionados, lo que le da al DT un margen mayor para decidir. Una de las incógnitas pasa por la mitad de la cancha, donde podrían ingresar Augusto Solari o Nicolás Palavecino en lugar de Julián Palacios o Franco Fragapane. Otra posibilidad es que Palavecino reemplace a Marcelo Estigarribia, que no se encuentra al cien por ciento desde lo físico.

Tampoco se descarta una variante ofensiva más audaz: el ingreso de Lucas Gamba para acompañar a Cristian Tarragona. El mendocino, con su capacidad para moverse por las bandas y asistir al centrodelantero, aparece como alternativa frente a la dupla de referentes de área que forman Estigarribia y Tarragona.

LEER MÁS: Por qué octubre es clave para el futuro de Dómina en Unión

Por lo pronto, los once que Madelón que parten con ventaja son: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

La definición final quedará en manos del técnico tatengue en el entrenamiento de esta mañana en el 15 de Abril, donde buscará resolver la última gran incógnita antes de un partido clave para seguir mirando a todos desde arriba.