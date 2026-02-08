La transformación negativa de Unión jugando en condición de visitante

Unión perdió los dos partidos como visitante que jugó en el año y el equipo involucionó respecto a lo que había mostrado en el inicio del Clausura 2025

En el Torneo Clausura 2025, Unión protagonizó una más que aceptable campaña en condición de visitante. De hecho, el Tate tuvo mayor eficacia fuera de Santa Fe que en el 15 de Abril.

En el segundo semestre del año pasado, el elenco rojiblanco disputó nueve partidos como visitante, cosechando cuatro victorias, tres empates y apenas dos derrotas.

De esta manera, cosechó 15 puntos sobre 27 en disputa, con una efectividad del 55.5. En nueve partidos, perdió dos, mientras que en este Torneo Apertura 2026, el Tate ya perdió la misma cantidad de partidos, pero disputando solo dos cotejos.

El elenco rojiblanco acumula tres partidos sin ganar como visitante, con dos caídas y un empate. La última victoria fue 1-0 contra Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa. Y en este Apertura, perdió 2-1 con Lanús y 1-0 ante Central Córdoba.

Pero de los últimos seis encuentros como visitante, apenas ganó uno, perdió tres y empató dos. Una clara muestra de la involución que viene mostrando cuando sale de Santa Fe.