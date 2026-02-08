Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y un comienzo de año con muchas más sombras que luces

Las primeras cuatro fechas evidenciaron más preocupación que ilusión. Unión apenas ganó un partido y el equipo no logra evolucionar

Ovación

Por Ovación

8 de febrero 2026 · 12:10hs
Unión viene protagonizando un comienzo de año complicado.

La goleada de Unión ante Gimnasia de Mendoza por 4-0 terminó siendo lo único rescatable del equipo en estas primeras cuatro fechas, en lo que pareció tratarse de un espejismo.

Unión y un comienzo lejos de lo deseado

Y es que antes y después de ese partido, el equipo mostró muchas más sombras que luces. La cosecha matemática no es buena, sumando cuatro puntos sobre 12, con una efectividad del 33,3% y el rendimiento colectivo tampoco.

Si bien puede tomarse como atenuante que al último partido, Unión llegó con apenas cuatro días de descanso, la realidad indica que terminó perdiendo con un equipo que no había ganado y que no había marcado goles.

Lo cual, de alguna manera, hace que el análisis deba ser más riguroso y no focalizarlo en una cuestión física. De hecho, el propio Leonardo Madelón relativizó esa cuestión.

El esquema táctico sigue siendo el mismo y las dificultades para encontrar juego y profundidad van de la mano. En Unión todo resulta previsible y esquemático y es allí donde radica la dificultad.

La sensación es que no hay plan B y que los cambios que impone Madelón son siempre los mismos. No hay una vuelta de tuerca, al menos durante el desarrollo de los partidos.

Ninguna de las modificaciones se hace con el objetivo de romper lo establecido. Y así las cosas, el Tate carece de sorpresa y debe esperar a que alguna individualidad se ilumine para obtener un resultado positivo.

Y precisamente varias de sus individualidades bajaron el nivel, los casos más notorios son los de Lautaro Vargas, Valentín Fascendini y también Mateo Del Blanco.

No es casualidad que estos tres futbolistas tenían expectativas de emigrar y no terminó sucediendo. Lo que indudablemente, pudo afectar el rendimiento.

Está claro que Madelón tiene responsabilidad por el momento de Unión con algunas decisiones cuestionables, pero también es verdad, que el plantel no se potenció, por lo cual tampoco se puede pedir una mejora sustancial. Es lo que hay.

