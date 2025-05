La vuelta a Unión puede esperar: Britez renovó con Fortaleza

Emanuel Brítez fechado com o Leão até 2027!



O Fortaleza Esporte Clube comunica a renovação de contrato do zagueiro Emanuel Brítez até 31 de dezembro de 2027 com opção de renovação por mais um ano.



Defendendo as cores do Leão do Pici por três temporadas, Emanuel Brítez é… pic.twitter.com/smt5Ipf2ku