Madelón ya diagrama la estrategia de Unión para enfrentar a Independiente

El DT de Unión, Leonardo Madelón, espera por Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona para el cruce de los 16avos de final de la Copa Argentina en Rosario

Leonardo Madelón ya empezó a delinear el plan de Unión para el cruce ante Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina. Este viernes, el plantel llevó adelante una nueva práctica en el predio pensando en el compromiso que finalmente se jugará el próximo 22 de mayo, a las 20, en el Marcelo Bielsa de Rosario.

Por ahora, todo transcurre con absoluta normalidad y gran parte de la atención está puesta en recuperar físicamente a varios que venían al límite desde lo físico, como Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona, dos piezas importantes y que son monitoreados de cerca.

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A su vez, tanto Brahian Cuello como Mauro Pittón terminaron el último encuentro en Córdoba con algunos golpes, aunque ninguno presenta inconvenientes que le impidan estar a disposición.

Marcelo Estigarribia Prensa Unión

Madelón pondrá lo mejor en Unión

La idea de Madelón es poner lo mejor que tiene a mano para afrontar un partido decisivo. En ese sentido, la formación no variaría demasiado respecto del equipo que quedó eliminado ante Belgrano, aunque todavía quedan varios días de trabajo para terminar de definir detalles tácticos y futbolísticos.

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Luego de la práctica de este viernes, el plantel tendrá descanso durante el fin de semana y retomará los entrenamientos el próximo lunes, cuando comenzará una etapa más intensa de preparación pensando en el duelo frente al Rojo.