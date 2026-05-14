Unión mostró dos caras en el Apertura: fuerte en los arranques y vulnerable en los finales

Unión fue uno de los equipos más efectivos del Apertura durante los primeros tiempos, pero sufrió una marcada caída en los complementos

Unión estuvo cerca de dar un golpe importante en el Apertura y logró llegar hasta los cuartos de final en Córdoba , alimentando la ilusión de su gente con una campaña competitiva y momentos de muy buen fútbol. Sin embargo, el análisis del semestre también deja al descubierto una irregularidad que pasó factura.

Aunque los balances quedarán para después del cruce de los 16avos de final de la Copa Argentina ante Independiente, los números ya permiten detectar uno de los grandes contrastes del equipo conducido por Leonardo Madelón: el rendimiento entre los primeros y los segundos tiempos.

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Unión, mejor en el primer que en los segundos tiempos

Durante la fase regular, el Tate fue uno de los equipos más efectivos en las etapas iniciales, con un promedio de 54%, un dato que explica gran parte de los buenos pasajes futbolísticos que tuvo el Rojiblanco a lo largo del torneo.

tiempos unión Unión, mejor en los primeros tiempos que en los segundos.

Sin embargo, la tendencia cambió considerablemente en los complementos. En las segundas mitades, la efectividad cayó al 40%, mostrando una merma marcada tanto desde lo futbolístico como desde lo físico y emocional.

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Esa dificultad para sostener durante los 90 minutos la intensidad, la presión y el orden fue una constante que apareció en varios encuentros decisivos. Unión muchas veces logró competir, imponerse o incluso dominar tramos importantes, pero le costó cerrar partidos o mantener el mismo nivel con el correr de los minutos.

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En un fútbol cada vez más dinámico y exigente, encontrar regularidad durante todo el desarrollo de los encuentros no es sencillo. Pero justamente allí estuvo una de las diferencias que terminaron pesando en el desenlace del semestre rojiblanco. Ahora, antes de pensar en conclusiones finales y en el armado de lo que viene, el equipo tendrá una última prueba frente a Independiente, donde buscará cerrar esta primera mitad del año con una imagen positiva y una nueva alegría para su gente.