Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión mostró dos caras en el Apertura: fuerte en los arranques y vulnerable en los finales

Unión fue uno de los equipos más efectivos del Apertura durante los primeros tiempos, pero sufrió una marcada caída en los complementos

Ovación

Por Ovación

14 de mayo 2026 · 18:36hs
Unión mostró dos caras en el Apertura: fuerte en los arranques y vulnerable en los finales

Prensa Unión

Unión estuvo cerca de dar un golpe importante en el Apertura y logró llegar hasta los cuartos de final en Córdoba, alimentando la ilusión de su gente con una campaña competitiva y momentos de muy buen fútbol. Sin embargo, el análisis del semestre también deja al descubierto una irregularidad que pasó factura.

• LEER MÁS: ¿Cómo se encuentra la negociación entre Unión y Leonardo Madelón?

Aunque los balances quedarán para después del cruce de los 16avos de final de la Copa Argentina ante Independiente, los números ya permiten detectar uno de los grandes contrastes del equipo conducido por Leonardo Madelón: el rendimiento entre los primeros y los segundos tiempos.

• LEER MÁS: El plantel de Unión entrenó con el foco puesto en la Copa Argentina

Unión, mejor en el primer que en los segundos tiempos

Durante la fase regular, el Tate fue uno de los equipos más efectivos en las etapas iniciales, con un promedio de 54%, un dato que explica gran parte de los buenos pasajes futbolísticos que tuvo el Rojiblanco a lo largo del torneo.

tiempos unión
Unión, mejor en los primeros tiempos que en los segundos.

Unión, mejor en los primeros tiempos que en los segundos.

Sin embargo, la tendencia cambió considerablemente en los complementos. En las segundas mitades, la efectividad cayó al 40%, mostrando una merma marcada tanto desde lo futbolístico como desde lo físico y emocional.

• LEER MÁS: El partido entre Unión e Independiente tendría fecha definida

Esa dificultad para sostener durante los 90 minutos la intensidad, la presión y el orden fue una constante que apareció en varios encuentros decisivos. Unión muchas veces logró competir, imponerse o incluso dominar tramos importantes, pero le costó cerrar partidos o mantener el mismo nivel con el correr de los minutos.

• LEER MÁS: La reserva de Unión ganó un duelo clave ante Talleres y se ilusiona con los playoffs

En un fútbol cada vez más dinámico y exigente, encontrar regularidad durante todo el desarrollo de los encuentros no es sencillo. Pero justamente allí estuvo una de las diferencias que terminaron pesando en el desenlace del semestre rojiblanco. Ahora, antes de pensar en conclusiones finales y en el armado de lo que viene, el equipo tendrá una última prueba frente a Independiente, donde buscará cerrar esta primera mitad del año con una imagen positiva y una nueva alegría para su gente.

Unión Apertura Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
el descargo de palacios: siempre falta algo para avanzar y hay que encontrar la solucion

El descargo de Palacios: "Siempre falta algo para avanzar y hay que encontrar la solución"

mauro pitton, golpeado en union: esto duele y llevara varios dias asimilarlo

Mauro Pittón, golpeado en Unión: "Esto duele y llevará varios días asimilarlo"

el doloroso balance de madelon tras la eliminacion de union: la ilusion se apago

El doloroso balance de Madelón tras la eliminación de Unión: "La ilusión se apagó"

¡golpe a la ilusion! union no estuvo certero, perdio ante belgrano y quedo eliminado

¡Golpe a la ilusión! Unión no estuvo certero, perdió ante Belgrano y quedó eliminado

Lo último

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo a Rosario negó todo y analiza una demanda por la difusión de su imagen

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo a Rosario negó todo y analiza una demanda por la difusión de su imagen

Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

Unión mostró dos caras en el Apertura: fuerte en los arranques y vulnerable en los finales

Unión mostró dos caras en el Apertura: fuerte en los arranques y vulnerable en los finales

Último Momento
La mujer acusada de tener sexo en un vuelo a Rosario negó todo y analiza una demanda por la difusión de su imagen

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo a Rosario negó todo y analiza una demanda por la difusión de su imagen

Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

Unión mostró dos caras en el Apertura: fuerte en los arranques y vulnerable en los finales

Unión mostró dos caras en el Apertura: fuerte en los arranques y vulnerable en los finales

Roger Martínez, caliente con Néstor Lorenzo por no ir al Mundial: No sabes un carajo

Roger Martínez, caliente con Néstor Lorenzo por no ir al Mundial: "No sabes un carajo"

La reserva de Unión ganó un duelo clave ante Talleres y se ilusiona con los playoffs

La reserva de Unión ganó un duelo clave ante Talleres y se ilusiona con los playoffs

Ovación
Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

La reserva de Unión ganó un duelo clave ante Talleres y se ilusiona con los playoffs

La reserva de Unión ganó un duelo clave ante Talleres y se ilusiona con los playoffs

Diego Colotto habló del presente de Colón y se refirió al mercado de pases

Diego Colotto habló del presente de Colón y se refirió al mercado de pases

Colón tiene agenda confirmada para los próximos cinco partidos

Colón tiene agenda confirmada para los próximos cinco partidos

El partido entre Unión e Independiente tendría fecha definida

El partido entre Unión e Independiente tendría fecha definida

Policiales
Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe