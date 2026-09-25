Vuelve la práctica del boxeo a Unión con Diógenes Totino Caunedo

Una loable y feliz iniciativa se conoció en las últimas horas cuando se confirmó que regresa la práctica del boxeo a Unión , agrandando la paleta de diferentes disciplinas que la prestigiosa institución santafesina ofrece a sus asociados.

La concreción de la vuelta del boxeo no deja de ser una muy buena noticia para los amantes del deporte de los puños, ya que como cualquier disciplina, se vela por la salud y la seguridad del deportista, y del boxeador en este caso. Para ello se hace cumpliendo las normativas actuales que emanan de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe y la Federación Argentina de Box.

La iniciativa de volver a contar con el boxeo es para destacar, sobre todo cuando el responsable es un ex púgil de consideración como lo es Diógenes Totino Caunedo, quien tendrá a su cargo la coordinación general de la disciplina en Unión, y será uno de los entrenadores junto a un grupo de colaboradores.

Unión vuelve a contar con la práctica del boxeo

Totino Diógenes Caunedo, estará al frente de la nueva disciplina de boxeo del Club Atlético Unión. Con el respaldo de la comisión directiva central y el apoyo concreto de la subcomisión de boxeo, los entrenamientos de boxeo recreativo y competitivo se dará en la zona donde funciona karate, atrás de la pileta. Por el momento habrá cinco turnos disponibles: 9.30, 14, 17, a las 18 para niños, y a las 21. Todas las clases son mixtas.

La idea surgió un poco bajo la premisa de volver a retomar el boxeo, volver a fomentar un poco el sentido de pertenencia, de una nueva disciplina, seguir dándole institucionalidad al club, y decir, bueno es una disciplina importante. Donde el club tiene mucha historia, y es sumar una nueva actividad. Para aquellos que se quieren sumar, porque es para chicos desde los 6 años. Se armó un proyecto a largo plazo, y con el objetivo se seguir creciendo.

El boxeo recreativo y competitivo retorna como disciplina al Club Unión de Santa Fe.

"La posibilidad de volver con el boxeo al club surgió a partir de un grupo de gente que le interesaba que se haga esta disciplina. Estaremos trabajando un grupo de profesores, Agustín Franco, profesor de educación física y boxeador del Thunder, Máximo Candia que es boxeador amateur y del Thunder, Jonathan Salcedo, que es un gran boxeador del Thunder, y Guillermo Montero, que es de la institución", comenzó señalando Diógenes Caunedo a UNO Santa Fe.

Totino, que ocupará la función de mánager de la disciplina y director técnico de boxeo, sostuvo que "las clases van a tener una hora de duración. Para tener mayor información, los interesados se pueden fijar en el instagram de @boxeo.union, con eso ya tienen todo. Para mi esta convocatoria es un orgullo muy grande porque soy hincha del club, y llevo los colores en mi corazón".

"Hace mucho que venimos insistiendo de poder tener boxeo en Unión, y hoy se me da la oportunidad. El objetivo es formar chicos de temprana edad y empezar a que resurga el boxeo en Unión, tanto en el Ángel Malvicino como en la Pajarera. Ya tenemos varios chicos inscriptos, tenemos muchas expectativas, hay muchas consultas que nos vienen haciendo desde las redes sociales, así que estamos muy entusiasmados", subrayó Caunedo.

Por último, dejó en claro que "estoy muy satisfecho, muy conforme, con muchas ganas de que arranque, no dejo de tener consultas y esperemos que salga todo bien. La gente pregunta mucho, por eso digo que las expectativas son grandes. Igualmente yo voy a seguir vinculado a los dos gimnasios, al de Unión y al Thunder, pero bueno, será todo un desafío en lo personal, apuntando a que los chicos puedan hacer un deporte y que resurga el boxeo en Unión".