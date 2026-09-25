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El destacado promedio que Unión buscará sostener ante Boca en la Bombonera

Unión se prepara para visitar a Boca el 4 de octubre por la fecha 11 de la Zona A, con un dato más que relevante para buscar la recuperación

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 16:10hs
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El destacado promedio que Unión buscará sostener ante Boca en la Bombonera

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión todavía tiene varios días por delante antes de volver a jugar oficialmente, pero Leonardo Madelón ya trabaja pensando en una de las pruebas más exigentes que tendrá por delante: la visita a Boca el próximo 4 de octubre por la fecha 11 de la Zona A del Clausura.

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El parate no implica quedarse quieto. El cuerpo técnico aprovechó estas semanas para organizar amistosos que permitan mantener la competencia y, al mismo tiempo, observar alternativas. Los ensayos también le dieron minutos a futbolistas que no venían teniendo tanta participación y ampliaron el panorama de cara a lo que viene.

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Pero hay un aspecto del funcionamiento que Unión deberá intentar conservar cuando llegue el momento de jugar en la Bombonera.

Un dato que Unión precisa sostener

El Rojiblanco aparece entre los que más goles recibieron en el campeonato, una estadística que marca una de las dificultades que viene atravesando. Sin embargo, hay otra cara que explica por qué el Tatengue continúa siendo un equipo con capacidad para lastimar. Unión tiene el segundo mejor promedio de gol del torneo, con 1,54 tantos por partido, solamente por detrás de Independiente Rivadavia.

Ese registro ofensivo representa una de las principales armas que Madelón buscará mantener intacta frente a Boca. En un escenario de máxima exigencia, la capacidad para generar situaciones y convertir puede resultar determinante para competir de igual a igual.

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Por eso, mientras el entrenador aprovecha los amistosos para ajustar piezas y recuperar futbolistas, el desafío también pasa por no perder una característica que Unión ya demostró durante el campeonato: su facilidad para encontrar el arco rival. La Bombonera será otra historia y la exigencia será mucho mayor. Pero el Tatengue llegará con una herramienta que ya tiene incorporada y que buscará hacer pesar el 4 de octubre: su capacidad goleadora.

Unión Boca Clausura
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