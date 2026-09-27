Unión vuelve al trabajo con Boca en el horizonte y varias decisiones por tomar

Unión retoma los entrenamientos con la cabeza puesta en Boca el domingo en La Bombonera por la fecha 11 de la zona A del Clausura. ¿Madelón mete mano?

Después de un fin de semana de descanso, Unión retoma este lunes los entrenamientos con la cabeza puesta en el duelo ante Boca del próximo viernes, a las 21.30, en La Bombonera por fecha 11 de la zona A del Clausura , en un momento en el que necesita reaccionar tras haber quedado fuera de los puestos de playoffs.

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La derrota ante Independiente complicó la situación, obligando a encontra una respuestas en una parada de máxima exigencia. Por eso, la semana de trabajo tendrá especial importancia para Leonardo Madelón, que tendrá varios aspectos para evaluar antes de definir el equipo.

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¿Madelón cambia en Unión?

Durante el receso, Unión aprovechó para disputar dos partidos amistosos ante San Martín de Progreso y Ben Hur. Más allá de los resultados, los ensayos le permitieron al entrenador repartir minutos, observar alternativas y, al mismo tiempo, darle descanso a algunos futbolistas. Ahora llegará la parte más importante: decidir si habrá cambios respecto del equipo que salió a jugar ante Independiente.

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Madelón cuenta con todo el plantel a disposición y eso le abrió un escenario diferente. El técnico pudo probar variantes y analizar distintas combinaciones durante estos días, algo que podría traducirse en modificaciones para visitar al Xeneize. Entre las alternativas que ya comenzaron a tomar fuerza aparece Mauro Luna Diale, quien podría ingresar por Julián Palacios, cuyo rendimiento bajó en las últimas presentaciones.

Mauro Luna Diales tiene chances de ser titular en Unión. Prensa Unión

De todos modos, todavía es demasiado pronto para hablar de un equipo definido. Quedan varios días de preparación y el desafío ante Boca exige máxima atención en cada detalle. Unión sabe que no tendrá margen para relajarse. Después de salir de la zona de clasificación, necesita volver a sumar fuerte para recuperar terreno, aunque enfrente tendrá uno de los compromisos más exigentes del calendario. La Bombonera espera y Madelón tendrá toda la semana para decidir qué Unión quiere poner en cancha.