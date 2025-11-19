La reflexión de Meuli en Unión:" Levantarse las veces que sea necesaria, porque así manda la historia"

La reserva de Unión perdió ante Argentinos en el 15 de Abril y se despidió del Clausura Proyección. El arquero Lucas Meuli hizo su reflexión en redes

La noche de este martes en el 15 de Abril no terminó como Unión imaginaba. La caída 2-0 frente a Argentinos lo dejó fuera de la pelea en el Clausura Proyección , pero mientras el vestuario procesaba la frustración, el capitán bajo los tres palos eligió otro camino: levantar la cabeza.

Lucas Meuli, uno de los pilares del equipo durante toda la competencia, vertió sus sensaciones apenas horas después del cierre del partido. En sus redes sociales dejó un mensaje que combinó orgullo, rebeldía y pertenencia, lejos de cualquier lamento.

La reflexión de Meuli tras la eliminación de la reserva de Unión

“Levantarse las veces que sea necesaria, porque así manda la historia. Gracias tatengues ”, escribió en X, una frase que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas y que reflejó su personalidad: competitivo, comprometido y dispuesto a volver a intentarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/meuli_lucas1/status/1990991065755574281&partner=&hide_thread=false Levantarse las veces que sea necesaria, porque así manda la historia. Gracias tatengues — Lucas Meuli (@meuli_lucas1) November 19, 2025

El golpe fue duro, sí. Pero no borró lo construido. Unión fue protagonista durante gran parte del torneo, aseguró su lugar en la instancia final con varias fechas de anticipación y mostró un crecimiento sostenido en su reserva, un proceso que la derrota no opaca.

Meuli lo entendió mejor que nadie: un tropiezo no cambia el rumbo y su mensaje, más que un descargo, fue una declaración de principios. Un recordatorio de que el futuro sigue ahí, esperando a un Unión que ya demostró que tiene con qué.