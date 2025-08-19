Uno Santa Fe | Unión | Unión

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Maizon Rodríguez habló de su debut en Unión, de su adaptación al fútbol argentino y a los grandes anhelos de su carrera deportiva.

19 de agosto 2025 · 09:36hs
Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

El defensor uruguayo Maizon Rodríguez vivió un debut soñado con la camiseta de Unión en la goleada 4-0 frente a Instituto en Alta Córdoba.

Tras ese estreno, habló en el programa Embajadores del Gol de Uruguay y dejó en claro que su presente tiene mucho de sacrificio personal, pero también del apoyo incondicional de su familia.

El gran desafío de Maizon Rodríguez en Unión

“Cuando estaba en Liverpool de Uruguay no jugaba mucho, casi siempre era suplente. Ahí remarco siempre el esfuerzo de mis viejos, que son el pilar más importante en mi carrera. Gracias a ellos hoy estoy cumpliendo el sueño de jugar profesionalmente y en Argentina, que es una liga hermosa”, confesó el zaguero, quien resaltó también que la cercanía con su país le permite estar acompañado de su gente: “Ellos no se quieren perder ningún partido”.

El defensor comparó sus primeras experiencias en el fútbol argentino con lo que vivió en Uruguay y destacó la pasión que se respira en cada estadio: “Acá hay mucha mística, cualquier equipo llena su cancha. Además, los campos de juego son muy buenos, con césped hermoso. Me impresionó la infraestructura y cómo se vive el fútbol”.

Las diferencias entre el fútbol argentino y el uruguayo

En cuanto a lo futbolístico, Rodríguez también marcó diferencias: “Siento que acá hay otra dinámica, se juega más rápido. Desde el primer día me plantearon que tengo que girar la pelota más rápido y ser más seguro. En Juventud de Las Piedras quizá arriesgábamos un poco más, pero acá me piden solidez desde atrás, que empiece la seguridad en defensa”.

El joven defensor no esconde sus sueños a futuro. “Obviamente me encantaría jugar en Europa y, como cualquier jugador, vestir la camiseta de mi selección sería lo máximo”, reconoció.

Con una actuación firme en su estreno y la ilusión de seguir consolidándose, Maizon Rodríguez comienza a escribir su historia en Unión, apoyado en la misma receta que lo trajo hasta acá: esfuerzo, humildad y familia.

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

