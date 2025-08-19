Madelón y la Copa Argentina para Unión: "Vemos una gran esperanza frente a River"

Leonardo Madelón se refirió al gran desafío que tendrá Unión ante River, en busca de los cuartos de final de la Copa Argentina.

Mientras disfruta del buen momento en el torneo local, Unión ya pone la mira en un desafío de alto voltaje: el cruce de octavos de final de la Copa Argentina frente a River, del próximo jueves 28 de agosto en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Consultado por el duelo ante el Millonario, en diálogo con DSports (FM 103.1), Madelón no dudó: “Nosotros vemos una esperanza muy grande en este partido. Después veremos la táctica y la estrategia, pero tenemos fe en que podemos competir”.

Madelón y su relación con Marcelo Gallardo

El técnico sabalero, que elogió la labor de Marcelo Gallardo y la capacidad de los equipos de mayor presupuesto, insistió en que el secreto pasa por el trabajo colectivo: “No todo es dinero, hay que convencer a los jugadores, darles confianza y sostener la unidad. Esa es la base para competir”.

LEER MÁS: Madelón y el desafío de Unión: "Hay que salir de la tabla de abajo"

Unión se ilusiona con volver a ser protagonista en la Copa Argentina, un certamen que siempre abre puertas para los equipos que se animan a soñar. Y el choque frente a River se perfila como uno de los grandes desafíos del semestre.