Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón y la Copa Argentina para Unión: "Vemos una gran esperanza frente a River"

Leonardo Madelón se refirió al gran desafío que tendrá Unión ante River, en busca de los cuartos de final de la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 08:25hs
Madelón y la Copa Argentina para Unión: Vemos una gran esperanza frente a River

Mientras disfruta del buen momento en el torneo local, Unión ya pone la mira en un desafío de alto voltaje: el cruce de octavos de final de la Copa Argentina frente a River, del próximo jueves 28 de agosto en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

LEER MÁS: Unión: los brillantes números de Vargas y Fascendini en la goleada ante Instituto

Consultado por el duelo ante el Millonario, en diálogo con DSports (FM 103.1), Madelón no dudó: “Nosotros vemos una esperanza muy grande en este partido. Después veremos la táctica y la estrategia, pero tenemos fe en que podemos competir”.

Madelón y su relación con Marcelo Gallardo

El técnico sabalero, que elogió la labor de Marcelo Gallardo y la capacidad de los equipos de mayor presupuesto, insistió en que el secreto pasa por el trabajo colectivo: “No todo es dinero, hay que convencer a los jugadores, darles confianza y sostener la unidad. Esa es la base para competir”.

LEER MÁS: Madelón y el desafío de Unión: "Hay que salir de la tabla de abajo"

Unión se ilusiona con volver a ser protagonista en la Copa Argentina, un certamen que siempre abre puertas para los equipos que se animan a soñar. Y el choque frente a River se perfila como uno de los grandes desafíos del semestre.

Unión Copa Argentina Madelón
Noticias relacionadas
madelon: hay que salir de la tabla de abajo, ese es el gran desafio

Madelón: "Hay que salir de la tabla de abajo, ese es el gran desafío"

mercado de pases en pausa en union: ¿la victoria ante instituto cambio los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

union volvio a los entrenamientos con dos preocupaciones y la mira en huracan

Unión volvió a los entrenamientos con dos preocupaciones y la mira en Huracán

union le gano el clasico a colon y se corono campeon del narela gomez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Lo último

Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Último Momento
Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Ovación
Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!