Quiénes podrían jugar su último partido en Unión si queda afuera de los playoffs

El partido del viernes puede marcar el cierre de ciclo para varios futbolistas si Unión no consigue clasificarse a los playoffs. ¿Quiénes son?

Unión afrontará este viernes, desde las 19.15, ante Vélez y en el estadio 15 de Abril, un partido que puede tener consecuencias mucho más profundas que la eliminación o la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura.

Si el equipo de Leonardo Madelón no consigue el objetivo, comenzará a tomar forma el cierre de una etapa para varios integrantes del plantel, cuyos contratos vencen el próximo 31 de diciembre.

La lista incluye nombres con diferente participación y recorrido dentro del equipo, pero que tienen un denominador común: su continuidad en Santa Fe no está asegurada más allá de fin de año. Por eso, el encuentro frente al Fortín puede convertirse en la última presentación de algunos de ellos con la camiseta rojiblanca, siempre y cuando Unión no logre sostener sus aspiraciones en el campeonato.

Los jugadores de Unión con el futuro abierto

Los jugadores cuyos vínculos finalizan el 31 de diciembre son Matías Mansilla, Federico Gómez Gerth, Bruno Pittón, Juan De Dios Pintado, Augusto Solari, Lucas Menossi, Brahian Cuello, Julián Palacios, Franco Fragapane y Cristian Tarragona.

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Entre esas situaciones aparece una particularidad: la continuidad de Pintado podría estar vinculada a una negociación con Gimnasia por la cesión de Agustín Colazo. Existe la posibilidad de prorrogar el vínculo del lateral uruguayo, aunque esa alternativa dependería de cómo se resuelva la situación del delantero.

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En el resto de los casos, el vencimiento contractual obliga a comenzar a definir escenarios. Algunos futbolistas podrían continuar, otros deberán buscar nuevos destinos y también habrá que evaluar qué decisiones toma la dirigencia en función del armado del plantel para la próxima temporada.

Madelón, también bajo evaluación en Unión

El escenario alcanza además a Leonardo Madelón. Aunque el entrenador tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027, su continuidad no aparece garantizada si Unión no consigue cumplir los objetivos deportivos.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El técnico quedó bajo cuestionamiento por el rendimiento y los resultados del equipo en el Clausura. La clasificación a los playoffs era una meta inmediata y, además, el propio Madelón había planteado una aspiración mayor: después de la victoria ante Lanús en el 15 de Abril, en el comienzo del torneo, hizo público que el objetivo era llegar a la Copa Sudamericana.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Si Unión queda eliminado de la pelea por los octavos de final, ese propósito también quedará lejos de cumplirse. En ese contexto, la vigencia del contrato no necesariamente será un respaldo suficiente para asegurar su permanencia en el cargo. La evaluación deportiva y las expectativas de la dirigencia tendrán un peso determinante.

Una noche que puede marcar un antes y un después en Unión

La posibilidad de una clasificación todavía existe, aunque depende de una combinación de resultados y obliga al Tate a ganarle a Vélez. Una victoria le permitiría mantener viva la ilusión y, eventualmente, trasladar la definición a lo que suceda el sábado.

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Una clasificación podría modificar por completo el panorama, tanto para los futbolistas que terminan sus contratos como para el cuerpo técnico. La continuidad de la competencia les daría otra oportunidad para sostener sus aspiraciones y postergaría cualquier balance definitivo.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Pero si el viernes se termina la ilusión, el partido ante Vélez tendrá una lectura adicional: puede ser el último capítulo de varios jugadores en Unión y el comienzo de una evaluación profunda sobre el futuro futbolístico del club. No será solamente una cuestión de tabla. También estará en juego buena parte de la estructura que deberá proyectarse para 2027.