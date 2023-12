Luciano Aued: "Tuve una etapa complicada en Unión"

En charla con el programa Doble Amarilla que se emite por DSports Radio, el zurdo fue sincero, pero evitando dar mayores detalles: "Se terminó bien el año por suerte. Empezó un poco complicado con la etapa de Unión, pero luego con el cambio a Instituto finalizó bien. Así que contento".

"Ahora estoy en La Plata entrenando y viendo qué hacemos, ya que terminé el contrato con Instituto, que era por seis meses. Esperando movimientos y qué depara el destino. No le cierro la puerta a nada y la familia y los amigos tiran, pero por ahora no hay nada. Tuve una charla cuando estaba Chirola Romero en Gimnasia, pero justo firmaba con Instituto", admitió.

Respecto al desempate por la permanencia entre Gimnasia y Colón, tiró: "Sufrí por Gimnasia. Pensemos que me tocó estar en esa definición también en 2011 donde se dio el descenso. Lo sufrí como hincha y por suerte terminó bien".

Aued-Unión.jpg Luciano Aued admitió que salida de Sebastián Méndez fue un "duro" golpe cuando estuvo en Unión. Gentileza Radio Sol 91.5

En el final de lo más relevante de su paso por el Tate, donde tuvo el privilegio de hacer un gol en el Clásico, criticó la decisión de Sebastián Méndez que, dicho sea de paso, renunció como DT de Vélez: "Obviamente para el plantel fue duro, porque nos cayó muy mal. Sobre todo cómo se dio y el momento. Era un compromiso que habíamos asumido y él mensaje que daba era de luchar a muerte. Pero tomó esa decisión. Si lo ves de su lado, es entendible, porque se trataba del club de su pasión y corazón, pero nosotros estábamos en una situación delicada, con muchos que se habían quedado por él y no fue una situación linda ni que pareció bien. Como jugador, que un técnico se vaya en el medio de un torneo no me gusta. Es como que sentís que te dejan tirado. Por eso fue un golpe cuando pasó y nos costó acomodarnos".